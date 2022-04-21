مقدمة النشرة المسائية 21-4-2022

الإعلان

الكابيتال كونترول وخطة التعافي الاقتصادي، مازالا الشغل الشاغل للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللرأي العام على حدٍّ سواء، خصوصًا بعد جلسة مجلس النواب أمس، وما رافقها من مبارزات إعلامية.اليوم ردَّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ما جرى، وجاء رده بمثابة خارطة طريق، فأعلن أن الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطىء، فالكابيتال كونترول كان مفترضا ان يقر في اليوم الأول لبدء الأزمة المالية، واذا كنا سنقدم خطة للتعافي الإقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لكي تبقى الأموال في لبنان.وأضاف: "من الأمور التي يطلبها صندوق النقد إقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة".بهذا الكلام يؤكد الرئيس ميقاتي أن البنود الأربعة أو الشروط الأربعة كلّ لا يتجزأ، فإما السير بها كلها وإما إسقاطها كلها، مع كل المضاعفات.انتخابيًا، سجالٌ عنيف بين رئيس التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فبعدما تقدمت القوات بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية، إلتزم الأخير الصمت فيما تولى الدفاع عنه باسيل.وفيما الكهرباء تشكِّل أزمة للإنتخابات، اليوم معملا دير عمار والزهراني توقفا عن العمل بسبب نفاذ المحروقات، ولا كهرباء قبل الأحد.أما الرغيف فأفضل حالُا بقليل حيث أعلن وزير الاقتصاد أن لا رفع لسعر ربطة الخبز.دوليًا، الرئيس بوتين يعلن أن قوات بلاده "نجحت" في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، وأمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين. وقال فلاديمير بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن "نهاية عملية تحرير ماريوبول تعد عملًا ناجحًا".في المقابل، شكك الرئيس الأميركي جو بايدن بسيطرة الجيش الروسي على ماريوبول، فأعلن أن "سيطرة بوتين على ماريوبول موضع شكّ"، مضيفًا أن "ليس هناك بعد أي دليل على أنها سقطت بالكامل".