مقدمة النشرة المسائية 22-04-2022

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الحرارة الإنتخابية ترتفع، الدولار يرتفع ... الحرارة الإنتخابية ستواصل الإرتفاع حتى الخامس عشر من أيار المقبل . والدولار سيواصل الإرتفاع في ظل كثرة الحديث عن عدم نضوج الإتفاق مع صندوق النقد الدولي . والمعالجات متعثرة لأن لا عودة إلى النشاط الوزاري قبل الثلاثاء المقبل، بعد أن تكون عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الشرقي قد انتهت .إذًا ، المعالجات معلَّقة في ظل أزمات لا تعرف التعليق ولا التعطيل. ومن مضاعفات ارتفاع سعر الدولار، الخشية من ارتفاع الأسعار ، نقابة أصحاب السوبرماركت ألمحت بطريقة غير مباشرة إلى احتمال رفع الأسعار ، فقالت في بيان لها: أسعار السلع في السوبرماركت لا تزال على حالها حتى الآن.ركِّزوا على " حتى الآن " التي تعني أن الأسعار قد تتغير في أي لحظة .دوليًا، حرب روسيا على أوكرانيا، يبدو أنها ستطول:رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أن النزاع في أوكرانيا قد لا ينتهي سريعا نظرا للمقاومة الصلبة التي يواجهها الغزو الروسي. ولدى سؤاله عمّا إذا كان يتفق مع تقييمات استخباراتية تفيد بأن القتال قد يتواصل حتى نهاية العام المقبل، قال "المؤسف هو أن هذا احتمال واقعي". وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأ جسيمًا" حين أمر ببدء الغزو.البداية من تطورات ملف التحضير للانتخابات النيابية .