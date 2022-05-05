مقدمة النشرة المسائية 05-05-2022

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بدأ " مفعول " الصمت الانتخابي ، ولكن ما هي" مفاعيله " إذا كان الجميعُ يتحدث انتخابات ، فمَن كوَّن رأيه وقناعته ، لن يبدِّل في فترة الصمت الانتخابي الذي لا يشملُ الجولات البعيدة من الإعلام والتي تستبدلُ المهرجانات بلقاءاتِ الصالونات التي لا يشملها الصمت الانتخابي.غدًا أولُ مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ، وستكون لنا في النشرة تغطية من العواصم التي تشهد غدًا أولى مراحلِ العملية الانتخابية .في غضون ذلك، يستمر تدهورُ العلاقات بين المملكة العربية السعودية والرئيس سعد الحريري. فلليوم الثاني على التوالي ، تشنُّ صحيفة " عكاظ" السعودية هجومًا على الرئيس سعد الحريري وتتهمُه بالانحياز إلى المحور الإيراني ،فتقول: لقد التحى كما الإيرانيين، ولم يبقَ إلا أن يخلعَ "الكرافتة"، ليكون أقربَ إلى "منتظري" .وتتابع " عكاظ " : قدّمَ سعد الحريري أكبرَ خدمة لقتلة والده وذلك بدعوة الطائفة السنيّة لمقاطعة الانتخابات لإخلاء الساحة الانتخابية لحزب الله الإرهابي والتيار العوني على حساب وطنه لبنان وعلى حساب طائفته، ولا عجب في ذلك فمن باع دمَ والدِه مقابلَ عدم فتح ملفات الفساد التي تورط فيها، لن يتوانى في تقديم قرابينِ الرضا لأعداء لبنان من أجل الحفاظ على مصالحه الشخصية.ولليوم الثاني على التوالي أيضًا، يمتنعُ إعلام الرئيس الحريري عن التعليق على هجوم ِ إعلام المملكة عليه.وفي السلطة التنفيذية تبدو مرتاحة إلى سير التحضيرات للعملية الانتخابية، كانت للرئيس ميقاتي مداخلة في مجلس الوزراء تتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، فأعلن أنه "لم يكن لدينا خياراتٌ لنختار بين هذا وذاك، وليس لنا خيارٌ سوى صندوق النقد " .لكن ما لا ينطبقُ عليه الصمت، هو فقدانُ العملةِ اللبنانية.