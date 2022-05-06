مقدمة النشرة المسائية 6-5-2022

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LBCI News Lebanon





الخارج أعطى أمثولة إلى الداخل، والمغتربون مارسوا حقهم الديموقراطي في دول تعمل تحت سقف القانون، وبعد هذا النهار، بات صعبًا إلى حد الاستحالة، التذرع بأي معوقات لتعطيل قطار الانتخابات.

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نسبة المشاركة مرتفعة، لكن تبقى معرفة كيف اقترع المغتربون؟ هل هناك مقاطعة من مكوِّن سياسي أو مذهبي؟ هذا ما ستُظهره النتائج وربما تستطيع الماكينات الانتخابية اعطاء مؤشرات عن هذا الواقع، وهذه المؤشرات قد تكون حافزًا لاقتراع المقيمين يوم 15 أيار . سقطَ الرهان على تأجيل الأنتخابات أو تطييرها، مَن عملوا على هذا المسار، لم يوفروا لغمًا إلا ووضعوه، لكن الناس يريدون الانتخابات، والمجتمع الدولي يضعها شرطًا، فانكفأ محاولو التعطيل بعدما تأكد لهم أن هناك "محدلة" محلية دولية لا يستطيع أحدٌ الوقوف في وجهها.الخارج أعطى أمثولة إلى الداخل، والمغتربون مارسوا حقهم الديموقراطي في دول تعمل تحت سقف القانون، وبعد هذا النهار، بات صعبًا إلى حد الاستحالة، التذرع بأي معوقات لتعطيل قطار الانتخابات.نسبة المشاركة مرتفعة، لكن تبقى معرفة كيف اقترع المغتربون؟ هل هناك مقاطعة من مكوِّن سياسي أو مذهبي؟ هذا ما ستُظهره النتائج وربما تستطيع الماكينات الانتخابية اعطاء مؤشرات عن هذا الواقع، وهذه المؤشرات قد تكون حافزًا لاقتراع المقيمين يوم 15 أيار .

هذا التفاؤل عبَّر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال تفقده وزارة الخارجية، فقال: "الله يتمم على خير" وان شاء الله نكون مساء الاحد في الخامس عشر من ايار مرتاحين ايضا ونبشر اللبنانيين ببرلمان جديد يمكن ان يحدث التغيير المرتقب".



عربيًا، خطوة نحو الانفراج بين السعودية واليمن، التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، أعلن أنه تم إطلاق سراح أسرى، قال إنهم تابعن للمتمردين الحوثيين، إلى اليمن في إطار مبادرة سعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف إعلانه مغادرة طائرتين، مشيرا إنه سيتم اكمال "ثلاث مراحل لنقل الأسرى جواً إلى صنعاء وعدن".

تأتي هذه المبادرة في ظل التقدم الذي شهدته طاولة الحوار السعودية الايرانية في العراق.