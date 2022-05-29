مقدمة النشرة المسائية 29-05-2022

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تخوض ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن في تشرين الثاني المقبل الانتخابات النصفية ضد الجمهوريين في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، في محاولة لتثبيت السيطرة على المجلسين، وتاليا على البرنامج السياسي للولايات المتحدة في السنتين المتبقيتين من عهد بايدن.تحضيرا لهذه الانتخابات، تستجمع الادارة الاميركية كل الاوراق الرابحة سواء اكان في السياسة الداخلية او الخارجية ومن بينها طبعا ورقة المفاوضات النووية مع ايران .ومن ضمن حسابات الربح والخسارة في الانتخابات النصفية، قرر الرئيس الاميركي ابقاء الحرس الثوري الايراني ضمن اللائحة السوداء الاميركية، فأسقط شرط طهران لاتمام الاتفاق النووي وابلغ قراره هذاالى رئيس الوزراء الاسرائيلي نافتالي بينيت في اتصال هاتفي بينهما بحسب ما نقلت صحيفة الاميركية .politico .قرار بايدن ادى الى تعليق مفاوضات فيينا على الاقل حتى ما بعد تشرين الثاني المقبل، وتزامن والحديث عن اعادة اللحمة الى العلاقات الاميركية السعودية، وسط ترقب لامكان تحديد موعد زيارة الرئيس الاميركي الى المملكة .تزامنا، اغتالت اسرائيل عقيدا في الحرس الثوري في طهران وابلغت واشنطن بذلك بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز ، فيما توعدت طهران بالرد على العملية .قراءة هذه التطورات، وضعت الشرق الاوسط في ذروة مرحلة دقيقة خطيرة، ووضعت لبنان معه في عين العاصفة الاقليمية، لا سيما مع تصاعد وتيرة التهديدات بين طهران وتل ابيب .هذه صورة المنطقة المعقدة من حولنا، ولبنان الغارق في انهياره المالي، يبدو ان لا شيء يشغل سياسيوه ومواطنوه هذه الايام الا قضيتين :-كيف ستتعامل الاسواق النقدية غدا مع تعميم المصرف المركزي الجديد وكم سيبلغ سعر الليرة مقابل الدولار ؟- وبكم صوت سيفوز الرئيس نبيه بري بولايته السابعة كرئيس لمجلس النواب، وهل سيعطيه نواب التيار الوطني الحر اصواتهم، وبكم من الاصوات سيفوز نائب الرئيس وهو على الارجح الياس بو صعب ؟كل الانظار صوب حلبة مجلس النواب الثلثاء المقبل، وبعد هذا التاريخ ستتضح صورة التفاهمات المقبلة، فهل اصبحت العقلانية في التعامل بين الحليفين اللدودين هي عنوان المرحلة المقبلة ؟وماذا ستفعل سائر القوى النيابية، و لاسيما منها نواب 17 تشرين ؟الثلثاء لناظره قريب، وكل الصور القاتمة قد تمحوها صورة قرى منسية في عكار الجميلة.