مقدمة النشرة المسائية 11-06-2022

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الجميع أدلى بدلوهِ في خصوص حقل كاريش ، والآن في انتظار المفاوض الأميركي آموس هوكستاين ، فهل تكون معادلة " كاريش في مقابل قانا " ؟ أم أن المفاوض الأميركي يحمل شيئًا جديدًا ؟ لا جوابَ قبل بعد غد الإثنين مع بدء هوكستاين مفاوضاته .في الإنتظار، استراحة نيابية بعد الانتهاء من استكمال المطبخ التشريعي ، والعينُ الآن على الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية مَن سيشكِّل الحكومة ، في ظل معطياتٍ عن عجلة في التكليف وبطء في التاليف .لكن الحدث اليوم مأسوي : اللبنانيان اللذان فقدا بعد اختفاء المروحية التي كانت تقلهما في إيطاليا ، مع أربعة أتراك وقائد المروحية ، عثر عليهم جميعًا متوفين .طارق طياح فقد زوجته في انفجار المرفأ ، ولم يكن يعلم أن الفيديو الذي ارسله إلى ابنه ، من المروحية ، سيكون الفيديو الأخير .شادي كريدي الذي فقدَ شقيقه صخر ، واصبح ربَّ عائلتين ، عائلتهُ وعائلةُ شقيقه ، لم يكن يعلم أن الموت سيأخذُه بعيداً من العاقورة إلى إيطاليا .طارق وشادي كالمأساة الإغريقية ، إبتلعهُما القدَر في إيطاليا، تاركَيْن دموعًا حارقة ذرفها مَن عرفهما ومَن لم يعرفهما ، فكل لبناني شعر أنه فقد شيئًا في فقدان طارق وشادي : الأبويْن والمديرَيْن ، إنها حكايةُ اللبناني مع مآسٍ لا تنتهي .