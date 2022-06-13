مقدمة النشرة المسائية 13-06-2022

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المفاوض الأميركي آموس هوكستاين في بيروت، وغدًا ماراتون المحادثات. ماذا يحمل في جعبته؟ وماذا سيتلقى من الجانب اللبناني؟ غدًا لناظره قريب.ما جرى اليوم كان نوعًا من تمهيد الأرضية، والتفاهم على لغة واحدة بين المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم الديبلوماسي والخبير الأميركي، هوكستاين.عشية بدء المحادثات، موقف لافت لقائد الجيش العماد جوزيف عون، أعلن فيه أن الجيش أنجز مهمته التقنية، والدور الآن للسياسيين. أي قرار تتخذه السلطة السياسية، تلتزم به قيادة الجيش.يلي ملف المحادثات مع هوكستاين، إستحقاق إستشارات التكليف. إذا احتسبنا ما قاله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والرد اللاذع من الرئيس ميقاتي على باسيل، عبر إعلامه الإلكتروني، لكان بالإمكان القول: باسيل لن يقبل بتكليف ميقاتي لأن الإتهامات التي اتهمه بها لامست في بعض الأحيان درجة التخوين.السؤال هنا: هل هناك قطبة مخفية ضد رئيس تصريف الأعمال لئلا يصبح رئيسًا مكلفًا؟ أم أن تصعيد السقف لا يعدو كونه تحسين شروط؟ يتضح الأمر بعد انتهاء زيارة هوكستاين.قضائيًا، الحدث اليوم تمثّل في تنحي القاضي زياد أبي حيدر في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. الملف حوّل إلى الرئيس الأول حبيب رزقالله الذي سيعين غرفة إستئنافية لعرض طلب التنحي، وهي تقرر، إما قبول التنحي وإما عدم القبول، ثم يرفع الملف مجددًا إلى رزقالله الذي يختار قاضيًا ثانيًا في حال قبول التنحي.عربيًا، الخبر البارز من العراق حيث أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن استقالة نواب الكتلة الصدرية، التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نافذة، وسيخلفهم من حل بعدهم في عدد الأصوات في الإنتخابات.