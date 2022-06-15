مقدمة النشرة المسائية 15-6-2022

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في نهاية الشهر الأول على إجراء الإنتخابات النيابية، وثلاثة أسابيع على اعتبار الحكومةِ مستقيلة، حدد رئيسُ الجمهورية موعدَ الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الشخصية التي ستتولى تأليف الحكومة.الملاحظ أن المدة بين إعلان موعد الاستشارات وبين يوم إجرائها، الثالث والعشرين من هذا الشهر، هو ثمانية أيام، فهل تمت إطالة المدة بين إعلان الموعد، ويوم الاستشارات، من أجل إنضاج التوافق بحيث لا تكون المسافة بعيدة بين التكليف والتأليف؟ربما من السابق لأوانِه إعطاءُ جوابٍ شافٍ، لكن المؤشرات السياسية لا تشيرُ إلى نضوج التوافقات، وربما يراهن البعض على أن الأيام الثمانية الآتية كفيلة بتحقيق هذه التوافقات.لا بورصة أسماء حتى الساعة، وإنْ كان البعض يضعُ إسمَ الرئيس نجيب ميقاتي في مقدِّم الأسماء، من دون أن يعنيَ ذلك أن الأمرَ مبتوت.لكن اللافت في اللائحة الموزعة عن الاستشارات، أنها أظهرت الحجمَ الحقيقي للكتل من دون "نفخ" ولا تركيب كتلٍ اصطناعية، كما ظهرت الكتل المستحدثة. ترتيبُ جدول الاستشارات حسم الخلافَ على العَدّ.في ملف الغاز والترسيم ومحادثات آموس هوكستاين، المفاوضُ الاميركي استمع وقال كلمته ومشى، وترك المسؤولين اللبنانيين غارقين بين خطَي 23 و29، ومحاولة نفض اليد من الخلافاتِ بينهم.في المقابل، إسرائيل سبقت لبنان بأشواط بتوقيع اتفاقاتِ تصدير الغاز إلى دول الأتحاد الأوروبي. فقد وقعت كلٌ من مصر واسرائيل والاتحاد الأوروبي اليوم مذكرةَ تفاهم ثلاثية في القاهرة لتصدير الغاز إلى أوروبا، في محاولةٍ لايجاد بدائل للوقود الروسي في ظل الحرب في أوكرانيا.