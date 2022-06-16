مقدمة النشرة المسائية 16-06-2022

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آموس هوكستاين رمى الحجر في مستنقع النقاشات اللبنانية حول خطوط الترسيم ، وغادر ، على أمل العودة بأجوبة اسرائيلية على العرض اللبناني .ملف الترسيم نزل إلى المرتبة الثانية في بورصة الأحداث والاهتمامات ، ليقفز إلى المرتبة الأولى ملف الاستشارات النيابية الملزِمة الذي حُدِّد الخميس المقبل وسط غموض في المواقف بعدما عكفت معظم الكتل على درس الاستحقاق لأعطاء الأجوبة والتسمية، أو عدم التسمية .خبر اساسي اليوم ، فقد حكمت المحكمة الخاصة بلبنان على اثنين من أعضاء حزب الله ، غيابيا، بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصا في هجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها.وحتى الساعة لم يرِد أي تعليق من حزب الله على هذا الحكم .