مقدمة نشرة الاخبار
20 حزيران 2022 - 12:41
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مقدمة النشرة المسائية 20-06-2022

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Lebanon News
" غموض غير بنَّاء " يكتنف أجواء اتصالات الاستشارات، وهذا الغموض مطعَّم بشيء من المناورات التي تكسفها التسريبات . من تسريبات المناورات :
الرئيس نجيب ميقاتي تقول اوساطه أنه لن يخضع لابتزاز وشروط رئيس التيار الوطني الحر جيران باسيل . 
ومن تسريبات المناورات  " أن التواصل بين التيار الوطني الحر والمعارضة لتسمية رئيس حكومة مكلف وصل الى مرحلة متقدمة." .
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التيار سبق أن نفى أنه يطلب شيئًا لنفسه وأنه لم يتواصل مع ميقاتي . 
المعارضة أو قوى التغيير لا تؤكد أو تنفي أن هناك تواصلا مع التيار .
الاستنتاج الأبرز من اللعب تحت الطاولة أن لا شيء واضحًا قبل " خميس الاستشارات " . وفي ظل عدم نضوج أو إنضاج الاستشارات من خلال عجز المشاورات، هل تستّخدَم خرطوشة تأجيل موعد الاستشارات؟ 
من خارج سياق ملف الحكومة ، موقفٌ متقدم لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من موضوع النازحين السوريين ، يتوقَّع أن تكون له تبعات وردات فعل ، يقول ميقاتي : 

على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، تحمل لبنان عبئًا ضاغطاً لا يُحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد اي في 97٪ من البلديات في كل لبنان . ويتابع : 
" أدعو  المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان   لاعادة النازحين السوريين  الى بلدهم والا فسيكون للبنان  موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان  بالطرق القانونية ، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".
معيشيًا ، سجال عنيف بين وزير الإقتصاد والمطاحن ، فبعدما اتهم سلام المطاحن وتحدث عن أن بعض الأشخاص يجب ان يكون مصيرهم السجن ، ردَّ أصحاب المطاحن على الوزير متهمين إياه بالتقاعس .
بعيدًا من كل هذه الملفات . السياحة أولًا . 
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