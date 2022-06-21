مقدمة النشرة المسائية 21-06-2022

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ضاق الوقت وضاق الهامش بالنسبة إلى تسمية الشخصية التي ستًكلَّف تأليف الحكومة ... بعد غدٍ الخميس يصدر مرسوم التكليف ، فمَن يكون الرئيس المكلَّف ؟ ميقاتي الرابع ؟ أو سلام الأول ؟ أو زيادة الأول ؟الحظوظ بالترتيب الآنف الذِكر ، هذا ما تقاطعت عنده المعطيات ، وإن كان التكليف لا يعني التاليف خصوصًا أن التأليف يكون ممهورًا بتوقيع رئيس الجمهورية ، وهذا ما يُدرِكه الرئيس المكلَّف أيًا يكن . ما يعني أن الغموض مازال يلف ما ستكون عليه نتيجة الاستشارات الخميس .حتى الساعة ، تدرجت التسميات المعلنة على الشكل التالي: كتلة اللقاء الديموقراطي اعلنت أنها انها سوف تسمّي السفير السابق نواف سلام . مع تأكيدها على خيار عدم المشاركة بالحكومة العتيدة .حزب الكتائب سمى بدوره سلام .ماذا عن الكتلتين الأكبر ، الجمهورية القوية ولبنان القوي؟ القوات اللبنانية تحدد موقفها غدًا ، فيما لم تصدر اي أشارة عن تكتل لبنان القوي ، وإنْ كانت السجالات بين الرئيس ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر ، تستبعد أن يسمي التيار ميقاتي ، فهل يسمي سلام أو لا يسمي ؟في سياق المسار إلى خميس التكليف ، كانت لافتة اليوم زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الى عين التينة ولقاؤه الرئيس نبيه بري .كهربائيًا ، وقّع لبنان اليوم اتفاقاً لاستيراد الغاز من مصر عبر سوريا ، وبحسب وزير الطاقة وليدج فياض فإن هذا العقد سيؤمن عند تنفيذه تغذية كهربائية تصل إلى أربع ساعات إضافية في لبنان ، وذلك بأفضل كلفة على الإطلاق .في موضوع منفصِل ، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن مصرف لبنان حوّل قبل ٣ أسابيع مستحقات شركة التدقيق الجنائي بعد أن كان المصرف المركزي سلّم كل المعلومات المطلوبة منه ، وسأل هل يشمل التدقيق كل الوزارات والمؤسسات والصناديق كما نص القانون؟سلامة الذي تحدث إلى برنامج " حوار المرحلة " مع الزميلة رولا حداد ، عبر ال " ال بي سي آي " والذي يُبث عند التاسعة والنصف من هذه الليلة ، أكد أن مقولة الليرة بخير كانت بناء على سياسات مصرف لبنان وليس بناء على قرارات الحكومة وأهمها بالتخلف عن الدفع التي فاجأت الجميع وأدت الى الانهيار. وردا على اتهام جبران باسيل له بأنه حرامي قال سلامة : " ربما يعرف باسيل ببعض الاساليب والامور أكثر منا " .