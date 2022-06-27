مقدمة النشرة المسائية 27-06-2022

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ملل الاستشارات أو استشارات الملل ... حفلة مزايدات كلامية بين مَن لا يشاركون في الحكومة، ولكنهم يحددون شروطًا ... وحسنًا أن استشارات التأليف غير ملزمة، لأنها لو كانت غير ذلك لكان الرئيس المكلَّف ملزمًا تشكيل حكومةٍ من مئة وزير ... إنه النظام الأعرج المليئ بالعيوب، الذي يجعل من تشكيل الحكومات " خلطة َ " توافقات وتوازنات من دون أي معايير دستورية ، وكلُّ ما تحتاج إليه هذه " الخلطة " هو " رأسٌ " لتنظيم الخلافات والتباينات.وإذا لم يتوافر هذا الرأس الضابط هذه التوازنات، كما هي الحال اليوم ، فإن البلد يكون أمام تضييع وقتٍ يُقاس بالشهور ، تمامًا كما جرى في تشكيل الحكومات منذ ما بعد الخروج السوري من لبنان عام 2005 .. منذ ذلك التاريخ ، لا تولَد حكومات قبل شهور ، والرئيس ميقاتي بالذات خبِر هذا الواقع في حكوماته الثلاث ...غدًا تنتهي استشارات التأليف ، ويعكف الرئيس المكلَّف على جوجلة ما سمعه وما دوَّنه.. يعرف أن التشكيل لن يكون نزهة، ولكن في يده سلاح إسمه " حكومة تصريف الأعمال", فإذا لم يُتَح الوقت لتشكيل حكومةِ الرئيس ميقاتي،الرابعة، فإن الثالثة قائمة خصوصًا أن الآلية المعتمدة للتشكيل، من موافقة رئيس الجمهورية على التشكيلة, ووضع توقيعه عليها ، إلى البيان الوزاري ، إلى جلسات الثقة، إلى المباشرة بالعمل، هذه الآلية، ما إنْ تبدأ العمل، حتى يدنو موعد نهاية العهد : الرئيس يسلِّم خلفه ، والحكومة تقدم استقالتها .هذه هي الصورة التي لن تتبلور عمليًا قبل تشرين الأول المقبل ، وما عدا ذلك كلامٌ واجتهادات وتحاليل لا تقدِّم ولا تؤخر .في المقابل ، ملفات داهمة : إضراب موظفي القطاع العام دخل أسبوعه الثالث في ظل حوار الطرشان بين السلطة والقطاع . السلطة غير قادرة على العطاء، والموظفون غير قادرين على التراجع . وقد أُضيف إلى موجة الإضرابات إضراب موظفي مصرف لبنان غدًا ، وهو إضراب تحذيري قد يتطور إلى أكثر من ذلك . قطاع الكهرباء ليس أفضل حالًا ، فإذا كان التعويل على الغاز من مصر, والكهرباء من الأردن، فإن هذا الحل ليس على الأبواب .في ظل هذه المعاناة ، أصرت وزارة التربية على إجراء الإمتحانات الرسمية ونجحت في ذلك من خلال إنجاز امتحانات الشهادة المتوسطة التي انتهت اليوم ، ولكن شابها حادث لم يؤثر على سير الامتحانات، لكنه ألقى ضوءًا على ممارساتٍ شاذة، آتيةٍ من ثقافة الخروج على القانون والاستقواء بوالدٍ فار من وجه العدالة: إحفظوا هذا الإسم جيدًا : غيفارا آدم نوح زعيتر ، " والشب بيكون" نجل الملاحَق نوح زعيتر . أراد غيفارا أن يشذ على قاعدة الإمتحانات فكان المعنيون في وزارة التربية ، له بالمرصاد ، مستعينين بالجيش ، وسنكون في سياق النشرة مع تقرير مفصَّل عن محاولة غيفارا نوح زعيتر نيل البروفيه بالقوة .