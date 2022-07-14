مقدمة النشرة المسائية 14-07-2022

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مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يرد على بيان المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي.المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي يرد على المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.ومجددًا الرئاسة ترد على السرايا ثم السرايا ترد على الرئاسة ...وهكذا دواليك في حرب إعلامية - سياسية تعني شيئًا واحدًا: انسوا تأليف حكومة جديدة ، فما تبقَّى من اسابيع حتى انتهاء العهد في الواحد والثلاثين من تشرين الأول، لا يكفي لتأليف حكومة وإعداد بيانها الوزاري ونيل الثقة.إذًا الاحتمال المرجَّح ان تبقى الحكومة الحالية حتى انتهاء العهد، وما عدا ذلك كلامٌ في الهواء.فالسجال الدستوري لا طائل منه: هكذا كان يحصل عند تشكيل الحكومات السابقة طوال هذا العهد: حصل ذلك مع الرئيس سعد الحريري ومع الرئيس حسان دياب، وطبيعي ان يحصل مع الرئيس نجيب ميقاتي ...وفي كل هذه السجالات تُستحضر فتاوى دستورية ٌ تؤيد وجهة النظر هذه او تلك ، ولكن ما الفائدة؟ البلد يتدحرج بسرعة نحو الانهيار الكبير في ظل تلاحق الإضرابات وشلل الدولة، وفي ظل الفوضى العارمة سواء في القطاع الطبيي والاستشفائي أوفي القطاع الغذائي، وقطاع الطحين، والأفران التي نالت " السعفة الذهبية " في إذلال المواطنين وإيقافهم طوابير من أجل " كِسرة خبز " في ظل عجز الوزارات المعنية، وتحديداً وزارة الإقتصاد التي تقف عاجزة أمام حيتان المطاحن والأفران.دوليًا، بدأت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تَظهر تباعًا ولاسيما في موضوع الغاز، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن "روسيا تستخدم الطاقة مثلما تستخدم الغذاء, سلاحَ حرب، ويجب أن نستعد لسيناريو يتعين علينا فيه الاستغناء عن الغاز الروسي كليا".ومن إسرائيل، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في إعلان أمني وقّعه مع الدولة العبرية، أن الولايات المتحدة سوف تستخدم "جميع عناصر قوتها الوطنية" لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.