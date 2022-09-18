مقدمة النشرة المسائية 18-09-2022

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مجلس النواب في إجازة حتى السادس والعشرين من هذا الشهر ، تاريخ العودة إلى مناقشة الموازنة العامة للعام 2022 بتأخير ثمانية أشهر .حكومة تصريف الأعمال في إجازة ، أيضا حتى السادس والعشرين من هذا الشهر ، بعد أن يكون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عاد من نيويورك .البلد مشلول : موظفو القطاع العام مستمرون في إضرابهم . القضاة ايضا، موظفو أوجيرو تنتهي المهلة التي أعطوها إلى منتصف الاسبوع الطالع . المصارف مقفلة لثلاثة أيام ، ولا يُعرَف ماذا سيكون عليه يوم الخميس ، وهل من إجراءات أمنية تتيح عودة فتح المصارف ؟التفاوض مع صندوق النقد الدولي معلَّق في ظل عدم إيفاء السلطة اللبنانية بتعهداتها ، فبعد نصف سنة على توقيع الاتفاق المبدئي مع الصندوق ، لم يتحقق أي شيء مما طلبه الصندوق : لا كابيتال كونترول ، لا موازنة ، لا إعادة هيكلة ، فكيف ينتظرون شيئًا من صندوق النقد ؟في اختصار : " سارحة .... " وتعرفون ولا شك بقية المثل .