مقدمة نشرة الاخبار
18 أيلول 2022 - 13:20
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مقدمة النشرة المسائية 18-09-2022

مقدمة النشرة المسائية 18-09-2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار النشرة المسائية,مقدمة,مقدمة النشرة المسائية 18-09-2022
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Lebanon News
مجلس النواب في إجازة حتى السادس والعشرين من هذا الشهر ، تاريخ العودة إلى مناقشة الموازنة العامة للعام 2022 بتأخير ثمانية أشهر . 
حكومة تصريف الأعمال في إجازة ، أيضا حتى السادس والعشرين من هذا الشهر ، بعد أن يكون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عاد من نيويورك . 
البلد مشلول : موظفو القطاع العام مستمرون في إضرابهم . القضاة ايضا، موظفو أوجيرو تنتهي المهلة التي أعطوها إلى منتصف الاسبوع الطالع . المصارف مقفلة لثلاثة أيام ، ولا يُعرَف ماذا سيكون عليه يوم الخميس ، وهل من إجراءات أمنية تتيح عودة فتح المصارف ؟ 
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التفاوض مع صندوق النقد الدولي معلَّق في ظل عدم إيفاء السلطة اللبنانية بتعهداتها ، فبعد نصف سنة على توقيع الاتفاق المبدئي مع الصندوق ، لم يتحقق أي شيء مما طلبه الصندوق : لا كابيتال كونترول ، لا موازنة ، لا إعادة هيكلة ، فكيف ينتظرون شيئًا من صندوق النقد ؟ 
في اختصار : " سارحة .... " وتعرفون ولا شك بقية المثل .
 
 
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