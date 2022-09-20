مقدمة النشرة المسائية 20-9-2022

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العيون شاخصة إلى نيويورك، المعنيون والمؤثِّرون بالملف اللبناني هناك في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة: الرئيس الأميركي، الرئيس الفرنسي، الرئيس الإيراني ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.المواعيد شبه منجزة وشبه مهندَسة: لقاءٌ بين الرئيسين الايراني والفرنسي. لقاء بين الرئيس الفرنسي والرئيس ميقاتي.هل من دخانٍ أبيض َمن نيويورك؟ أم أن الأمورَ لم تنضُج بعد؟هوكستاين في نيويورك، وكذلك الياس بو صعب، فهل الترسيمُ سيكون حاضرًا في أروقة مبنى الأمم المتحدة؟بعد وهج نيويورك، سيعود الوهج إلى بيروت: رئاسة وحكومة وملفات قضائية ومالية ومصرفية...مصرفيًا، يقترب من أن يطفح الكيل مع صندوق النقد الدولي حيال أداء السلطة اللبنانية، هذه السلطة إما أنها لا تستجيب لِما هو مطلوب وإما أنها تلتفُ على ما هو مطلوب فتُفرِغُه من مضمونه، كالسرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول وقيمة الدولار في الموازنة. وهل هناك عدة أسعار أم يتم التوافقُ على صيرفة كسعر موحَّد؟في ملف انتخابات الرئاسة، حركة لافتة للسفير السعودي وليد البخاري الذي كانت له اليوم محطة في معراب بعد لقائه مساء أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.قضائيا، لم يمرْ اليوم تعيين القاضية سمرندا نصار كقاض رديف في قضية المرفأ بسبب تباينات داخل مجلس القضاء الأعلى، ما استدعى ارجاء الجلسة الى السابع والعشرين من هذا الشهر.