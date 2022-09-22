مقدمة النشرة المسائية 22-09-2022

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سمع الفريق الرسمي اللبناني المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك ما مفاده: دعم العالم لاجراء الانتخابات الرئاسية، والا فأن لبنان عائد الى العصور الظلماء .هذا الموقف الذي قيل حرفيا بحسب معلومات للـ lbci في الغرف المغلقة، ترجم في بيان صدر عن كل من الولايات المتحدة ، فرنسا والسعودية ، وُضعت فيه خارطة الطريق للخروج من الازمة، ودعائمُها ثلاثة:انتخاب رئيس في الموعد الدستوري المحدد يمكنه توحيد اللبنانيين من جهة والعمل مع الجهات الفاعلة الاقليمية والدولية لتجاوز الازمة من جهة اخرى. تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات الضرورية للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى ضرورة تطبيق الحكومة للقرارات الدولية المرتبطة بلبنان والالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي .الترجمة العملية للبيان، تفضي الى الاستنتاجات والاسئلة التالية :-هل سيكون ممكنا انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في الحادي والثلاثين من تشرين الاول تحت الضغط الدول، ام ان الامورَ ذاهبة نحو فراغ رئاسي لا احد يعرف متى ينتهي ؟- من سيكون هذا الرئيس القادر على الامساك بالعصا من النصف، فلا يستفز حزبَ الله وحلفاءَه في الداخل, ويتمكن من اعادة وصل الخطوط المقطوعة مع العالم ولا سيما مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية ؟اهمية الانتخابات الرئاسية توازي عند باريس والرياض وواشنطن, اهمية تأليف حكومة ما بعد الرئاسة الاولى.فهذه الحكومة، اضف الى ضرورة التزامها تطبيق القرارات الاممية، يُفترض ان لا رابطَ بين اي من اعضائها وبين اي فساد محتمل , ما يمهد لقدرتها على تنفيذ الاصلاحات التي من دونها لا اموال، لا من صندوق النقد ولا من غيره.خارطة الطريق وُضعت، فيما لبنان على اكثر من موعد مرتبط بها :-امكان اقرار الموازنة في مجلس النواب الاثنين .-عودة الرئيس ميقاتي وامكان تعويم حكومة تصريف الاعمال الثلثاء او الاربعاء .-انتظار مسودة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل والتي يضعها الوسيط الاميركي آموس هوكستين ، علما ان التواصل بينه وبين المكلفين ملف التفاوض لم ينقطع حتى ساعات اليوم .كل المواعيد مهمة، لان من دونها سيصبح كل لبنان شبيها بقصور عدله .... مهترىء