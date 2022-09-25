مقدمة نشرة الاخبار
25 أيلول 2022 - 13:22
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مقدمة النشرة المسائية 25-09-2022

مقدمة النشرة المسائية 25-09-2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار النشرة المسائية,مقدمة,مقدمة النشرة المسائية 25-09-2022
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Lebanon News
لا صاحب المركب كان يعرف كم كان على متنه من الركاب، لا الركاب يعرفون، لا يعرف عدد المفقودين، الأهالي ما زالوا ينتظرون إما لظهور أحد على قيد الحياة وأما لظهور جثة بدأت بالتحلل وتنتظر فحوص الـDNA ليتم التعرف إليها... إنها المأساة. 
سياسيًا، تعود الحركة السياسية مع عودة رئيس الحكومة من نيويورك: غدًا إستكمال للجلسة النيابية العامة لمناقشة، وربما، إقرار الموازنة العامة للعام 2022، أي قبل شهر من الموعد الدستوري للبدء بمناقشة موازنة 2023! 
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في الموازاة، قررت جمعية المصارف إستئناف المصارف مزاولة أعمالها إبتداء من نهار الإثنين الواقع في 26/9/2022، وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والإستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، هذا يعني أن ترتيبات جديدة سيتخذها كل مصرف بما يحول دون حدوث ما حدث سابقًا لجهة إقتحام المصارف، فهل ستنجح التدابير الجديدة؟ 
سبقت عودة الرئيس ميقاتي من نيويورك حديث أدلى به إلى موقع المونيتور كشف فيه أن "الوساطة الأميركية ساعدت في الدفع باتجاه إتمام الترسيم لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها. حتى الآن يمكنني القول إن تقدما حصل، ولكن الحل النهائي لم ينجز بعد."
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