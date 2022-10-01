مقدمة النشرة المسائية 01-10-2022

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حركت رسالة هوكستاين الرتابة والمراوحة في الحركة السياسية، وفي انتظار الترجمة الرسمية من الإنكليزية إلى العربية، فإن ما صدر من مواقف رسمية وغير رسمية، أولية، أظهر تفاؤلًا يمكن البناء عليه.فالرئيس نبيه بري علق على الرسالة بالقول: " مبدئيًا قمحة". الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إعتبر أن أهمية ما جرى اليوم أن هناك نصًا مكتوبًا، معتبرًا أننا أمام أيام حاسمة في ملف الترسيم، آملًا في أن تكون خواتيم الأمور جيدة.بعد تسليم نص الرسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة، يتوقع أن يجتمعوا قريبًا لتحديد موقف لبنان منها.في ملف الإستحقاق الرئاسي، تتوالى القراءات فيما الجلسة الثانية في "كم" الرئيس بري الذي يشترط التوافق لتحديد موعد الجلسة، لاقاه في منتصف الطريق السيد نصرالله الذي اعتبر أن الجلسة التي انعقدت أكدت أنه لا يوجد تحالف سياسي يملك الأكثرية، معتبرًا أن الأكثرية هي "على الحبة" أي على الموضوع، ورأى نصرالله أن رئيس التحدي يعني تخريب البلد.في ملف الحكومة، أمل نصرالله في الوصول إلى تشكيل حكومة حقيقية.