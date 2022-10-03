مقدمة نشرة الاخبار
03 تشرين الأول 2022 - 12:49
Back

مقدمة النشرة المسائية 03-10-2022

مقدمة النشرة المسائية Lebanon, news ,lbci ,أخبار نشرة الاخبار, النشرة المسائية ,مقدمة النشرة ,مقدمة النشرة المسائية
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
لبنان تسلَّم العرض الأميركي، درسه، وضع ملاحظاته عليه ، وهو في صدد توجيه رسالة الملاحظات إلى المفاوض الأميركي آموس هوكستين ليسلمها بدوره إلى الجانب الاسرائيلي، وبعد هذه الدورة يعود هوكستين بالرد الاسرائيلي ليدرسه لبنان من جديد.

إنها المفاوضات المكوكية التي تتم بالواسطة عبر الموفد الأميركي، النص مازال سرًا، الملاحظات عليه مازالت سرًا، أما ما يُحكى من كلام ، لبنانيًا، فيرجِّح التفاؤل، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وكل ما يُقال إن لبنان أخذ حقه مئة في المئة ولم يتنازل. 
الإعلان

إسرائيليًا ، السلطة تتحدث عن أنها لم تتنازل ، في المقابل المعارضة الاسرائيلية تتهم السلطة بالتنازل.

إيجابية الترسيم ، والتي تجلت في الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا، انعكست ولو عرضًا على ملف تشكيل الحكومة، وتقاطعت معلومات عند اسماء تُطرَح وأسماء تُستبعد، مع لفت النظر إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطغى الإيجابية على عملية التشكيل ثم تعود المحاولات إلى المربع الأول. 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً