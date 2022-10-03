مقدمة النشرة المسائية 03-10-2022

الإعلان

لبنان تسلَّم العرض الأميركي، درسه، وضع ملاحظاته عليه ، وهو في صدد توجيه رسالة الملاحظات إلى المفاوض الأميركي آموس هوكستين ليسلمها بدوره إلى الجانب الاسرائيلي، وبعد هذه الدورة يعود هوكستين بالرد الاسرائيلي ليدرسه لبنان من جديد.إنها المفاوضات المكوكية التي تتم بالواسطة عبر الموفد الأميركي، النص مازال سرًا، الملاحظات عليه مازالت سرًا، أما ما يُحكى من كلام ، لبنانيًا، فيرجِّح التفاؤل، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وكل ما يُقال إن لبنان أخذ حقه مئة في المئة ولم يتنازل.إسرائيليًا ، السلطة تتحدث عن أنها لم تتنازل ، في المقابل المعارضة الاسرائيلية تتهم السلطة بالتنازل.إيجابية الترسيم ، والتي تجلت في الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا، انعكست ولو عرضًا على ملف تشكيل الحكومة، وتقاطعت معلومات عند اسماء تُطرَح وأسماء تُستبعد، مع لفت النظر إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطغى الإيجابية على عملية التشكيل ثم تعود المحاولات إلى المربع الأول.