مقدمة النشرة المسائية 5-10-2022

بعد المناورة التي نفذها كل الكتل والنواب في الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية ,العين على تأمين نصاب ال86 نائبا , لفتح الدورة الاولى من جلسة الانتخاب الثانية، وكذلك الدورة الثانية، والا لا انتخاب .حتى يحدد رئيس المجلس نبيه بري تاريخ الجلسة، يسعى فريق المعارضة لتثبيت ترشيح النائب ميشال معوض، ورفع "سكوره"، وهو ما يبدو صعبا، اذ ان جزءا من هذا الفريق لا يرى في معوض، اقله حتى الساعة، رئيسا توافقيا يمكن ايصاله الى سدة الرئاسة الاولى.اما فريق امل حزب الله والتيار الوطني الحر، فيواصل نقاشاته وسط تعتيم كبير، وهو إما يتوصل الى اتفاق، واما يتوجه مجددا نحو الورقة البيضاء.

جو الانتخابات الرئاسية، لا يشبه مبدئيا جو ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.فلبنان قدم رسميا امس الى الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين ملاحظاته على العرض الاميركي، حسبما اعلن مستشار رئيس الجمهورية الياس بو صعب.وخلال ساعات الليل وحتى الان، وبحسب معلومات الـ lbci، فان التواصل مع هوكشتاين لم ينقطع, ونوقشت خلاله ملاحظات لبنان، وتوضحت اسبابها، فيما يُنتظر تبلور الرد القانوني الاميركي عليها.فهل يصل العرض النهائي الى كل من لبنان واسرائيل في غضون ساعات، فيُدرس في لبنان ويُرفع الى الرؤساء الثلاثة لاتخاذ قرار نهائي في شأنه، في وقت يدرسه الـ cabinet الاسرائيلي غدا، لاتخاذ قرار نهائي ايضا، ام يتأخر وصول العرض، حتى لو ان ملاحظات الطرفين بشأنه لا تغير في جوهر الاتفاق، فيؤجل البت بمصيره؟هذا كله والعالم يترقب تداعيات اعلان دول تحالف أوبك+ هذا المساء ,خفض حصص انتاج النفط بمقدار "مليوني" برميل في اليوم لشهر تشرين الثاني.قرار انتقده الرئيس الاميركي جو بايدن، وهو سيكون له انعكاسات على اسواق النفط, وعلى ارتفاع معدلات التضخم في كل بلدان العالم.