مقدمة النشرة المسائية 6-10-2022

الإعلان

تراجعت الإيجابية في ملف الترسيم: "مسؤول إسرائيلي كبير يكشف أن رئيس الوزراء يائير لبيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها".وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية حتى إذا تسبب ذلك بعدم التوصل إلى اتفاق.في المقابل أكدت مصادر مطّلعة على أجواء قصر بعبدا أن لبنان لم يتبلّغ بعد أيَ ردّ رسمي من الوسيط الأميركي حول الموقف الاسرائيلي النهائي من الملاحظات اللبنانية.وقالت المصادر إن كل ما يُقال هو مواقف تصدر عبر وسائل إعلام من مسؤولين اسرائيليين،"أما نحن ففي انتظار هوكستين الذي سيحمل الموقف النهائي لذلك نفضّل عدم الاجتهاد".هوكستين نقلت عنه قناة الحدث أن الإسرائيليين رفضوا بعض الملاحظات لكنهم لم يرفضوا الاتفاق، ما يعني أن المقترح الأميركي ما زال قائماً، وبالتالي فإن الإتفاق لم يسقُط.وإلى حين تبلور الموقف النهائي من ملف الترسيم ، أكثر من مِلف طُرِح اليوم : الرئيس نبيه بري وجه دعوة الى عقد جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 13 تشرين الاول 2022 وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل انتقد تاريخ الدعوة فوصفه بأنه استهتار بمشاعر الناس، باسيل تحدث عن "ثمة مشكلة بانتخاب رئيس جديد وبتشكيل الحكومة، والإشارات غير مشجّعة لجهة الانتخابات والفراغ".معيشيًا، يبدو أن وزير الاقتصاد ضاق ذَرعًا باصحاب المولِّدات ففتح مِلفَهم من باب فرضهم ال TVA على المواطنين، فتوجَّه إليهم قائلًا: "من يدفع الضريبة على القيمة المضافة عليه أن يدفعَ ايضا ضريبةَ الدخل، هل أصحاب المولدات الذين يَجنون بالملايين، هل يدفعون ضريبة الدخل؟ هل يدفعون إلى الضمان؟ اذا كيف ستجعلون المواطنين يدفعون TVA؟".وسأل: "من يطلب من المواطنين دفع الضريبة؟ هل هو ملتزم تركيب العدادات؟ هل هو ملتزم تسعيرة وزارة الطاقة؟ هل فواتيرُه واضحة؟ هل نعرف عدد المشتركين معه؟ كذلك لا يمكنه التسعير بالدولار فهذا امر مخالف للقانون... سطرنا محاضر ضبط وطلبنا توقيف المخالفين ولا زال هذا الامر يحصل حتى اليوم.وتوجه سلام إلى أصحاب المولدات بالقول: "قبل أن تفرضوا ضريبة على المواطنين، هل انتم تدفعون ضريبة للبلديات على الأملاك حيث تضعون مولداتِكم؟ او على اعمدة كهرباء الدولة التي تمدون عليها الكابلات؟صحيًا، تم أمس تسجيل اول اصابة بالكوليرا في لبنان في محافظة عكار. وتجدر الاشارة الى ان هذه الحالة هي الأولى في لبنان منذ 1993 تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا.البداية من آخر أجواء الترسيم.