مقدمة النشرة المسائية 7-10-2022

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حَمَل الوسيط الأميركي آموس هوكستاين الملاحظات اللبنانية إلى إسرائيل، ولم يحمل منها حتى الان تعليقها على هذه الملاحظات.تعليقات اسرائيلية جاءت من مسؤولين على شكلِ تغريدات، وأظهرت الخلافات بين السلطة والمعارضة، لكن لا شيء رسميُا إلا بعد أن يتسلم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المكلف من رئيس الجمهورية، الرد الاسرائيلي عبر هوكستاين، وما دون ذلك اجتهادات وتحليلات، على رغم أن المواقف غير الرسمية للمسؤولين الاسرائيليين يمكن اعتمادها كمؤشرات.في غضون ذلك، جملةٌ من الملفات بدأت تطفو على سطح التطورات، ومن شأنها أن أن تساهم أكثر فأكثر في إرباك الوضع الداخلي.صحيًا، عدد الإصابات بالكوليرا، بين مؤكد ومشتبه به، يرتفع في الشمال.مصرفيًا، إقفال المصارف اتخذ هذه المرة بعدًا غير ما كان عليه قبلًا. إقفال من دون مهلة، فما هي التداعيات؟ في المرة السابقة جرى الحديث عن خطة أمنية، لكن هذه المرة لا تعليق من السلطة التنفيذية؟ فكيف سيتم تسيير البلد مصرفيًا، بدءًا من الرواتب؟لا أحد يملك جوابًا حتى الآن...