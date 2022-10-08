مقدمة النشرة المسائية 08-10-2022

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وكأن لبنان لا تكفيه الملفات المتراكمة، حتى جاءه ملف الكوليرا في أحد مخيمات النازحين السوريين في عكار، عدد الحالات المثبتة مازال قليلًا حتى الساعة، وعدد الحالات المشتبه بها أكثر ، فهل ستتمكن وزارة الصحة والقطاعات المعنية من محلية ودولية من ضبط الوضع والحالات؟ أم أن الظروف الصحية غير الملائمة في المخيم ستؤدي إلى تفشِ سريع للوباء؟في ملف الترسيم يبدو أن هناك نوعا من " استراحة المحارِب " حيث لم تُسجَّل أي خطوة في اتجاه معرفة الرد الاسرائيلي على الملاحظات اللبنانية.معلومات ترجح أن يكون لبنان قد تسلم الرد الاسرائيلي ، لكن طالما ليس هناك تأكيد رسمي فعندها يتم وضع المعلومة في دائرة عدم تثبيتها.جديد الترسيم دخول فرنسا على الخط إذ وزعت السفارة الفرنسية تغريدة لوزارة الخارجية الفرنسية، أشارت فيها إلى أن "فرنسا تساهم بنشاط في الوساطة الأميركية الهادفة للتوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "، مؤكدة أن "الاتفاق سيعود بالنفع على البلدين وشعبيهما، ما من شأنه أن يسهم في استقرار وازدهار المنطقة".وقالت: "ندعو جميع الجهات الفاعلة للعمل على ذلك".رئاسيًا ، وقبل خمسة أيام من موعد الجلسة الثانية، حراك لكن لا نتيجة ملموسة حتى الساعة، فالجميع على حالهم والأرقام على حالها ، ولا خرق نوعيًا.وقد يحمل مطلع الاسبوع جديدًا ، رئاسيًا وعلى مستوى الترسيم ، في كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الثلاثاء المقبل.وفي الحركة السياسية الديبلوماسية اليوم، زيارة السفير السعودي لمدينة طرابلس، اللافت فيها زيارة لجبل محسن واجتماعة مع مفتي الطائفة العلوية.دوليًا ، تطوران في الحرب الروسية الأوكرانية : الأول إعلان الجيش الروسي تعيين قائد جديد لقيادة "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا بعد سلسلة من الانتكاسات على الأرض ومؤشرات استياء متزايدة في ألاوساط العسكرية بشأن إدارة النزاع.والثاني انفجار سيارة مفخخة على جسر القرم وهو المعبر الأساسي بين شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو والبر الروسي .