مقدمة النشرة المسائية 09-10-2022

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أجرت شركة "إينيرجيان" للطاقة اختبارا ً للأنابيب بين الاراضي الاسرائيلية وحقل كاريش ، وتم الضخُ بشكل تجريبي من الشاطئ عبر نظام الأنابيب تحت الماء إلى المنصة . موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن اسرائيل أبلغت لبنان أن تدفّق الغاز جزءٌ من عملية تشغيل منصة كاريش وليس لبدء الإنتاج ، فيما كشف مصدر لبناني مطّلع على المفاوضات أن الوسيط الأميركي آموس هوكستين أبلغ السلطات اللبنانية بأن ما يجري هو "اختبار عكسي".وفيما التزم حزب الله الصمت حيال " الاختبار العكسي"، أوردت مواقعُ إسرائيلية أن مجموعات هاكر تمكنت من تعطيل الموقع الإلكتروني لشركة "انرجيان، ولاحقًا تبنت العملية مجموعة أطلقت على نفسها إسم " فريق الطاهرة: أحفاد الأكاديين ونبوخذ نصّر." وهي مجموعة تظهر للمرة الأولى .وهذا المساء أورد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون تلقى اتصالا من هوكشتاين اطلعه خلاله على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية مؤكدا ان جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة.مكتب الاعلام لفت الى ان الجانب اللبناني سوف يَدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكشتاين بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.أسبوعُ العمل السياسي يبدأ بعد غد الثلاثاء إذ إنَّ هناك كلمة ً للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، وعندها يتبلور موقف الحزب مما حصل اليوم .والثلاثاء أيضًا جلسة لمجلس القضاء الأعلى، بدعوة من وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري الذي حدد جدول أعماله ببندين وحيدين ، الأول البتُ بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والثاني يتعلق باتخاذ موقف بالتصويت سلبا أو إيجابا في ما خص إسم القاضي المقترح انتدابه في قضية إنفجار مرفأ بيروت. على رغم توجيه الدعوة فإن الملف مازال شائكًا.رئاسيًا ، وفيما احتج التيار الوطني الحر على تاريخ 13 تشرين للجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ، فإن البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي خاطب النواب قائلًا : هلموا، أيها النواب، وانتخبوا رئيساً نتمناه في جلسة 13 تشرين الأول المقبل، وليكن هذا التاريخ حداً فاصلا بين مرحلة تعطيل الدولة ومرحلة بنائها ، ونحن لا نريد رئيسَ تسويات."الثلاثاء أيضًا اختبارٌ للقطاع المصرفي ، ماذا سيكون القرار ؟ هل يكون باستمرار الإقفال مع كل التداعيات ؟صحيًا ، أزدادت حالات الكوليرا ، والإصابات المثبتة تجاوزت العشر .