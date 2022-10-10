مقدمة النشرة المسائية 10-10-2022

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دخلت روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة من الحرب، عسكريًا واستخباراتيًا . فبعد انفجار شاحنةٍ استهدف جسر "كيرتش" الذي يربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية، ما أدى إلى تعطيله بشكل جزئي، ردت روسيا اليوم بسلسلة من الهجمات على العاصمة الأوكرانية كييف.ويأتي التصعيد الروسي في وقتٍ عيَّن بوتين قائدًا جديدًا للعمليات سبق وشارك في الحرب الأهلية في طاجيكستان خلال التسعينيات، وفي حرب الشيشان الثانية في بداية الألفية الثالثة، وفي التدخل الروسي في سوريا الذي بدأ العام 2015.ديبلوماسيًا، تطور خليجي جديد في اتجاه روسيا، فالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يزور روسيا غدًا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتأتي الزيارة في ظل برودة في علاقة الإمارات بواشنطن، بالتزامن مع برودة في العلاقات بين الرياض وواشنطن.لبنانيًا، انفجرت بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى الذي أعلن هذا المساء، عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى غدًا، التي دعا إليها وزير العدل، وذلك إلتزاماً بقسمه، وإيماناً منه بإستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى، وبعدم تكريس ما يمسّ هذه الإستقلالية، معتبرًا أن التدخل السياسي يَظهر من خلال دعوة وزير العدل إلى إجتماعٍ لمجلس القضاء الأعلى، ووضعِه جدولَ أعماله.هذا يعني أن جلسة الغد طارت، ولا تعيينَ لقاضِ رديف في قضية المرفأ.رئاسيًا وحكوميًا، وحتى ترسيمًا، يُنتظر ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غدًا. أما مصرفيًا، فغدًا سيكون وضع المصارف مثلما كان عليه بعد قرار الإقفال الاسبوع الفائت.البداية من الاستنفار الصحي لمواجهة تفشي وباء الكوليرا حيث سجِّلت إصابات في عرسال، بعد عكار.