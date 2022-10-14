مقدمة النشرة المسائية 14-10-2022

مقدمة النشرة المسائية 13-10-2022

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LBCI News Lebanon

ما بعد الترسيم مع إسرائيل ، هل يُفتَح ملف الترسيم مع سوريا ، خصوصًا أن هناك حدودًا بحرية متنازعًا عليها معها؟

إلى أن يأتي الجواب عن البلوكات شمالًا، فإن لبنان يحاول تسريعَ آلية التنقيب ولاسيما مع توتال.

في غضون ذلك، عاد ملف النازحين السوريين إلى الواجهة، فبعد كلام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن عددهم الذي تجاوز المليونين، يبدو أن هناك نزاعًا لبنانياً أوروبيًا حول عودتِهم الطوعية، فما ألمحَت إليه رئيسة الديبلوماسية الفرنسية، قالته علنًا منظمة العفو الدولية التي دعت السلطات اللبنانية إلى وقف تنفيذ خطةِ لإعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم.

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وردَّت المسؤولة الأممية السبب إلى إجراءات تتخذها الحكومة السورية تقيّد تنقلهم ومكان إقامتهم.

هكذا يكون لبنان عالقًا بين رفض ٍ دولي وعدم ِاستجابة سورية، ويبقى أكثر من مليوني نازح سوري على أرضه، والعدد يرتفع مع الولادات ومع استمرار تهريبهم من سوريا إلى لبنان.

رئاسيًا وحكوميًا، لا خرقَ في الملفين، أما في ملف الكوليرا فالأعدادُ إلى ازدياد في ظل الحديث عن استنفار استشفائي.