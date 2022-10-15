مقدمة النشرة المسائية 15-10-2022

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LBCI News Lebanon

الثالثة الرئاسية لن تكون ثابتة. على أبعد تقدير، حزب الله لم يرفع الستارة عن مرشّحه، بل في الجلسة الثانية دعا إلى مرشح لا يكون مرشحَ تحدٍ، من دون أن يحدد مواصفاته.

ترف التسميات والمواصفات يؤشر إلى أن الطبخة الرئاسية لم تنضج بعد، وكل ما يجري في ساحة النجمة ليس سوى جلسات من دون انتخاب، يعرفُ ذلك " الاستاذ " حتى لو تلاحقت دعواتُه، ويعرف ذلك النواب، وحتى إشعار آخر مازالت الورقة البيضاء هي المتقدِّمة؟

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تتلاحق الإلحاحاتُ الخارجية، وآخرها الفرنسية، على وجوب أن يتم الانتخاب قبل انتهاء المهلة الدستورية، لكن حساباتِ حقل الخارج لا تتطابق مع حسابات بيدر الداخل، فتكون النتيجة: لا رئيس جديدا حتى إشعار آخر. ماذا عن الحكومة الجديدة؟ ربما هو أسهلٌ تشكيل حكومة تدير الفراغ، من التوافق على رئيس ضمن المهلة الدستورية، لكن حتى في حال عدم تشكيل حكومة فإن الحكومة القائمة هي التي ستتولى إدارةَ الفراغ، وحتى الساعة ليست هناك من معارضة يمكن أن توقف تولي حكومة تصريف الأعمال السلطة التنفيذية، إما إذا كانت هناك سيناريوهات غامضة.

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل جزم بأن العماد عون سيرجع أقوى إلى الرابية.

باسيل سأل: كيف ننتصر على إسرائيل ولا ننتصر على "كم صعلوق فاسد " .

وكرر باسيل ما قاله الرئيس عون في كلمته إلى اللبنانيين، فقال: " نحنا عاملين انجاز الترسيم ". باسيل لم يوفِّر المرشحين للرئاسة فهاجمهم واحدًا واحدًا من دون أن يسميهم.

في المقابل لم يفته الإشادة بالسيد حسن نصرالله في التوصل إلى إنجاز الترسيم.

باسيل انتقد الرئيس ميقاتي فتحدث عن استبدال وزراء ومواصفاتهم فقال: "كل واحد مبندق يروح يتبندق ببيتو مش ببعبدا ".

ولكن على رغم السياسة فإن الكثير من الملفات المعيشية والحياتية والأخلاقية والصحية، ليست من الملفات التي تنطبق عليها المعالجة صفة المعجَّل، ومنها الظاهرة اللاأخلاقية في شوارع وأرصفة حي المعاملتين في بلدة غزير.