مقدمة النشرة المسائية 18-10-2022

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ثلاثاء أسود لكتلة "قوى التغيير" بدأ بخسارة النائبتين بولا يعقوبيان وحليمة قعقور في إنتخابات اللجان، والنائب مارك ضو في هيئة مكتب المجلس وانتهى بإعلان النائب ميشال الدويهي إنشقاقه عن الكتلة.إنشقاق النائب الدويهي لعله الأقسى على الكتلة، لكنه لم يحجب التباينات التي تشهدها بين أعضائها بحيث بدا التصدع أقوى من التماسك، ومن شأن هذا الواقع أن يخلط الأوراق في توقعِ الإحتساب عند أي تصويت.اللافت في هذا التطور أنه جاء بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لثورة 17 تشرين، فهل الثورة في مأزق؟ أم ممثلو الثورة في مجلسِ النواب في مأزق.حكوميًا، هبة باردة وهبة... تشكيل. أمس كانت "الحديدة حامية"، بردت اليوم ولا معطيات جديدة. ولا مؤشر إلى نضوج أي من الإقتراحات التي تم تقديمها، ومن المؤشرات إلى تراجع إحتمالات التأليف ما أعلنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من أنه "سيكون عملًا مجنونًا" إذا لم يشكل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون.باسيل من مجلس النواب إعتبر أن إتفاق الترسيم ليس إتفاقًا مع العدو الإسرائيلي، كل ما في الأمر تبادل رسائل مع الأمم المتحدة، بحسب تعبيره.لوحظ في الجلسة أن الرئيس بري رفع من وتيرة موقفه حيال إستقلاليته فكرر أكثر من مرة قوله "أنا ما بمشي بأمر من حدا".قضائيًا، دخل إضراب القضاة شهره الثالث من دون أن يلوح في الأفق ما يؤشر إلى قرب إنتهائه.