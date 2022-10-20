مقدمة النشرة المسائية 20-10-2022

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الجلسة الثالثة لم تكن ثابتة ، والرابعة الإثنين المقبل. حتى الآن جلسات الإنتخاب ليست للإنتخاب بل للقول إن المجلس شغَّال . تقاسم الأدوار بين رئيس المجلس وحزب الله والتيار الوطني الحر ، يفعل فعله في موضوع تطيير النصاب ، مثلما حصل اليوم.. فبعد الدورة الأولى ، انسحب نواب حزب الله وتبعهم نواب التيار والحلفاء, فطار النصاب, ليحدد الرئيس نبيه بري الإثنين المقبل موعد الجلسة الرابعة .وفيما استمر الإقتراع بالورقة البيضاء ، تدليلًا على أن حزب الله لا يريد كشف ورقته ، فإن ما كان لافتًا هو ارتفاع رصيد المرشح ميشال معوض من الأصوات التي بلغت إثنين وأربعين ، ويمكن أحتسابها أربعة واربعين بإضافة النائبين شوقي الدكاش وإيهاب مطر الذي كتب في تغريدة : " تغيبي هو بسبب طارئ صحي، ، وأؤكد أن صوتي ما زال للنائب ميشال معوض " . رفعُ الرصيد يؤشر إلى ان معوَّض أحدث خرقًا ما ونال أصواتًا من خارج الكتل المؤيدة له . صحيح أن هذا التطور لا يقلب المعادلة لكنه بدأ يشكِّل تحديًا جديًا .كما لفت انحسار الأوراق البيض ، علمًا أن هذه النتيجة اليوم ليست حاسمة .واليوم أصدر المجلس الدستوري الدفعة الأولى من نتائج الطعون, فأسقط خمسةً منها ليبقي على نيابة المطعون بهم .حكوميًا ، كلما تحلحلت عقدة ، نبتت عقدة ، والصراع بين الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يبدو أنه بلغ مرحلة اللاعودة على الرغم من العناية الفائقة التي يوليها اللواء عباس ابراهيم ووفيق صفا لهذا الملف .عمليًا ، توالدُ الشروط يجعل عملية التاليف شبه مستحيلة لكن الغموض يلف مرحلة ما بعد انتهاء العهد في ظل عدم وجود حكومة جديدة ، فكيف سيكون الوضع ؟ وما هي الخطوات التي سيقدِم عليها رئيس التيار الوطني الحر في سياق " الفوضى الدستورية " ؟البداية من الرهان على الحوار وإمكان تحقيقه .