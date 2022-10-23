مقدمة النشرة المسائية 23-10-2022

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LBCI News Lebanon



الإعلان وما ينطبق على الرئاسة ينطبق ، على ما يبدو على تشكيل الحكومة الجديدة حيث أزمةُ الثقة عميقة بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رغم أن اللواء عباس ابراهيم والحاج وفيق صفا لم يقطعا الأمل من ردم الهوة .

صحيًا ، وباء الكوليرا يتفشى بسرعة ، فيما الإداراتُ المعنية تدور حول نفسها من خلال التعاطي مع النتائج لا مع الأسباب ومعالجتها . اعتبارًا من غد الإثنين يدخل عهد الرئيس ميشال عون أسبوعه الأخير ... اسبوع يُفترض أن يكون حافلًا بالخطوات والعقبات ... في الخطوات تَسلُّمُ وثائقِ الترسيم من الوسيط الأميركي آموس هوكستاين، وبدءُ رحلة الألف ميل للترسيم مع سوريا ...في معلومات الـLBCI: الوسيط الاميركي يصل الاربعاء الى لبنان ، و يسلم رئيسَ الجمهورية نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود صباح َالخميس في بعبدا ، على ان يقرر رئيسُ الجمهورية من سيُوفد الى الناقورة خلال اليومين القادمين... من الخطوات إلى العقبات : الفراغ الرئاسي بدأ يُطِلُ إلا إذا حصلت معجزة ، وهذا ما ليس متوافرًا حتى الساعة .وما ينطبق على الرئاسة ينطبق ، على ما يبدو على تشكيل الحكومة الجديدة حيث أزمةُ الثقة عميقة بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رغم أن اللواء عباس ابراهيم والحاج وفيق صفا لم يقطعا الأمل من ردم الهوة .صحيًا ، وباء الكوليرا يتفشى بسرعة ، فيما الإداراتُ المعنية تدور حول نفسها من خلال التعاطي مع النتائج لا مع الأسباب ومعالجتها .

نقديًا ، خطوة من مصرف لبنان أدت إلى عرضٍ للدولار أكثرَ من الطلب عليه فتراجع سعره ، الخطوة تمثلت في بيان لمصرف لبنان أعلن فيه أنه سيقوم من خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينِه وإلى إشعار آخر.

عرض مصرف لبنان للدولار على منصة صيرفة والذي تكون قيمتُه أقلَّ من قيمة دولار السوق السوداء، دفعت بعض حاملي الدولار إلى بيعه، ما أدى إلى نزوله عن عتبة الأربعين الف ليرة وصولًا إلى قرابة ال 36 ألف ليرة للدولار الواحد .

عربيًا ، وليُ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيغيب عن قمة الجزائر . السبب المعلن صحي.

المحلل السعودي المقرب من الحكومة علي الشهابي قال إن هذا الوضع الصحي قد يكون مرتبطا "بمشكلة في الأذن" ، وكتب على تويتر إن الأمير محمد "يعاني مشكلة مزمنة في الأذن تُصعّب السفرَ جواً لمسافات طويلة لأن الضغط في الطائرة يمكن أن يُسبب انسدادا في الأذن لأسابيع".

وقبل الدخول في تفاصيل النشرة ، نشير إلى معلومات للـLBCI:

وفيها أن السفير السعودي وليد البخاري زار فرنسا في اليومين الماضيين لتوقيع ثلاثِ مذكرات لبدء المرحلة التنفيذية الثانية من مشروع الصندوق السعودي الفرنسي المشترك

البداية من وثائق الترسيم مع اسرائيل والأستعداد لبدء مفاوضات الترسيم مع سوريا .