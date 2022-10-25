مقدمة النشرة المسائية 25-10-2022

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دخلت البلادُ عمليًا في مرحلة الوداع ، تمهيدًا لمرحلة الفراغ ... رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي زار قصر بعبدا مودِّعًا ، معوِّلًا على أن حكومته ستتولى السلطة التنفيذية في حال لم تتشكَّل حكومة في الربع الساعة الأخيرة .رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اتخذ موقفًا لافتًا جاء فيه : " حكومة ٌ فاقدة لصلاحياتها لا يمكن ان تمارس صلاحياتها الا بالمعنى الضيق " ، فهل هذا هو سقف اعتراضه ؟ وما هو تفسيرُه لمصطلح " المعنى الضيق"؟ هل هذا هو المخرج في حال تعثرت مساعي التشكيل في اللحظة الاخيرة ؟الرئيس ميقاتي سيرأس وفدَ لبنان إلى قمة الجزائر . الخميس موعدُ تبادل ِوثائق الترسيم ، الترسيمُ مع سوريا متعثِّر ، رئيسُ الجمهورية يستعد للإنتقال من القصر الجمهوري إلى منزله في الرابية . الرئيس نبيه بري يطلق ارنبَ الحوار في بندٍ واحد " انتخاب رئيس للجمهورية "عالميًا ، تتسع الهوة بين واشنطن والرياض ، وأحدثُ تجلياتها ما أعلنته المملكة عن سحب واشنطن من الاحتياط الاستراتيجي النفطي .فقد انتقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وهو نجل الملك سلمان ، قرارَ الولايات المتحدة سحبَ ملايين البراميل من احتياطيها الاستراتيجي ، ووصفَه بأنه بمثابة "تلاعبٍ بالأسواق ، معتبرًا أنهم يستخدمونها كأداة للتلاعب فيما غرضُها الرئيسي كان تخفيفَ نقص المعروض" النفطي.