مقدمة نشرة الاخبار
25 تشرين الأول 2022 - 13:36
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مقدمة النشرة المسائية 25-10-2022

مقدمة النشرة المسائية 25-10-2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميشال عون,نجيب ميقاتي,مقدمة النشرة المسائية 25-10-2022
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Lebanon News
دخلت البلادُ عمليًا في مرحلة الوداع ، تمهيدًا لمرحلة الفراغ ... رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي زار قصر بعبدا مودِّعًا ، معوِّلًا على أن حكومته  ستتولى السلطة التنفيذية في حال لم تتشكَّل حكومة في الربع الساعة الأخيرة .

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اتخذ موقفًا لافتًا جاء فيه : " حكومة ٌ فاقدة لصلاحياتها لا يمكن ان تمارس صلاحياتها الا بالمعنى الضيق " ، فهل هذا هو سقف اعتراضه ؟ وما هو تفسيرُه لمصطلح " المعنى الضيق"؟ هل هذا هو المخرج في حال تعثرت مساعي التشكيل في اللحظة الاخيرة ؟ 
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الرئيس ميقاتي سيرأس وفدَ لبنان إلى قمة الجزائر . الخميس موعدُ تبادل ِوثائق الترسيم ، الترسيمُ مع سوريا متعثِّر ، رئيسُ الجمهورية يستعد للإنتقال من القصر الجمهوري إلى منزله في الرابية . الرئيس نبيه بري يطلق ارنبَ الحوار في بندٍ واحد " انتخاب رئيس للجمهورية " 
عالميًا ، تتسع الهوة بين واشنطن والرياض ، وأحدثُ تجلياتها ما أعلنته المملكة عن سحب واشنطن من الاحتياط الاستراتيجي النفطي . 

فقد انتقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وهو نجل الملك سلمان ، قرارَ الولايات المتحدة سحبَ ملايين البراميل من احتياطيها الاستراتيجي ، ووصفَه بأنه  بمثابة "تلاعبٍ بالأسواق ، معتبرًا  أنهم يستخدمونها كأداة للتلاعب فيما غرضُها الرئيسي كان تخفيفَ نقص المعروض" النفطي.
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