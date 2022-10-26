مقدمة النشرة المسائية 26-10-2022

إلى اللقاء بعد الحادي والثلاثين من تشرين الأول ٢٠٢٢ .
رئيس مجلس النواب نبيه بري، قطع الشك باليقين، لا جلسة غدًا، وعليه، اي جلسة أخرى ستكون في فترة الفراغ، وهو فراغٌ غير مسبوق : لا رئيس جمهورية ، لا حكومة مكتملة الصلاحيات ، بل حكومة تصريف أعمال، وهذه الحالة فريدة، ولا يلحظ الدستور اللبناني كيفية التعاطي معها .
لكن ما هو أبعد من النصوص الدستورية، يدخل البلد في مرحلة زاخرة بالغموض :
شغور في موقع الرئاسة .
التباس في وضع الحكومة .
اقتناص الرئيس بري لحالة الفراغ ليتسلل منها إلى طاولة حوار ظاهرها بند رئاسة الجمهورية ، من دون أن يُعرف ما اذا كان هذا البند سيستولد بندًا اضافيًا يتعلق بالتركيبة الحكومية الجديدة .
ينتهي العهد بحدث الترسيم مع اسرائيل وتعثر الترسيم مع سوريا .
المشهد في الناقورة غدًا ، بصرف النظر عن شكلياته ، فإنه سيكون محطة ينطلق منها الوضع ما بعد ٢٧ تشرين الاول ، حيث لا يكون كما كان قبله ، بمعنى ان التنقيب والاستخراج يحتاج الى استقرار ، وربما هذا هو المعنى الحقيقي لاتفاق ١١ تشرين الاول والذي سيوثَّق غدًا .
الوسيط الاميركي آموس هوكستاين في بيروت، قاطفًا ثمار وساطته بين بيروت وتل أبيب ، في نجاح لأول وسيط أميركي بين بيروت وتل أبيب منذ العام 1982.
في ملف عودة النازحين السوريين إلى سوريا، بدأت اليوم الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، فهل تتبعها خطوات ؟
البداية من حدث الترسيم.