مقدمة النشرة المسائية 26-10-2022

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إلى اللقاء بعد الحادي والثلاثين من تشرين الأول ٢٠٢٢ .رئيس مجلس النواب نبيه بري، قطع الشك باليقين، لا جلسة غدًا، وعليه، اي جلسة أخرى ستكون في فترة الفراغ، وهو فراغٌ غير مسبوق : لا رئيس جمهورية ، لا حكومة مكتملة الصلاحيات ، بل حكومة تصريف أعمال، وهذه الحالة فريدة، ولا يلحظ الدستور اللبناني كيفية التعاطي معها .لكن ما هو أبعد من النصوص الدستورية، يدخل البلد في مرحلة زاخرة بالغموض :شغور في موقع الرئاسة .التباس في وضع الحكومة .اقتناص الرئيس بري لحالة الفراغ ليتسلل منها إلى طاولة حوار ظاهرها بند رئاسة الجمهورية ، من دون أن يُعرف ما اذا كان هذا البند سيستولد بندًا اضافيًا يتعلق بالتركيبة الحكومية الجديدة .ينتهي العهد بحدث الترسيم مع اسرائيل وتعثر الترسيم مع سوريا .المشهد في الناقورة غدًا ، بصرف النظر عن شكلياته ، فإنه سيكون محطة ينطلق منها الوضع ما بعد ٢٧ تشرين الاول ، حيث لا يكون كما كان قبله ، بمعنى ان التنقيب والاستخراج يحتاج الى استقرار ، وربما هذا هو المعنى الحقيقي لاتفاق ١١ تشرين الاول والذي سيوثَّق غدًا .الوسيط الاميركي آموس هوكستاين في بيروت، قاطفًا ثمار وساطته بين بيروت وتل أبيب ، في نجاح لأول وسيط أميركي بين بيروت وتل أبيب منذ العام 1982.