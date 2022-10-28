مقدمة النشرة المسائية 28-10-2022

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أُنجز الترسيم ُمع إسرائيل ... تعثَّر الترسيم مع سوريا... بدأ الترسيم مع قبرص ، ويبدو أن خواتيمَهُ أسرعُ مما هو متوقع ... ارتياحٌ داخلي حتى من حزب الله الذي يُطل أمينه العام السيد حسن نصرالله غدًا السبت للحديث بالتفصيل عن موقف الحزب من الإتفاق .في مقابل الترسيم البحري ، تعثَّر ٌوتعقيدات ورفعٌ لسقوف التحديات في الترسيم الرئاسي والحكومي. تناوبَ على رفع السقوف كلٌّ من رئيس الجمهورية ورئيسِ التيار الوطني الحر: الرئيس ، في مقابلته مع الـLBCI مساء أمس ، والذي صوّب فيها مباشرة على الرئيسين بري وميقاتي . واليوم عاود التصويب، ورئيسُ التيار جبران باسيل الذي صوَّبَ من منصة بكركي على الرئيس بري وميقاتي ، كاشفًا ان هناك إرادة ً واضحة من قبل ميقاتي وبدعم من بري والخارج وبعضِ المرجعيات لحصول الفراغ الحكومي ووضعِ اليد على المقام الاول في الجمهورية اللبنانية أي الرئاسة، وتابع باسيل في كلامه الخطير:هناك مخطط ٌللبنان وارادةٌ للوصول اليه وهو ألا يتمَّ تشكيلُ حكومة ...وكان باسيل قد استبقَ زيارتَه بكركي بدعوة عدد من الوزراء إلى مائدة غداءٍ في مقر التيار ، وبحسب معلومات الـLBCI فإن الوزراء اتفقوا على أنهم لن يشاركوا في أيِّ جلسة لمجلس وزراء، ولن يقبلوا بأن تتولى حكومةُ تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية .باسيل وبحسب معلومات الـLBCI ، التقى السيد حسن نصرالله أمس الأربعاء.وعلى خط رفع السقوف ، الرئيس عون سُئل عن عدم ِقانونية إعلانِه نيتَه التوقيع َعلى مراسيم ِقبول استقالة الحكومة ما لم يتمْ تشكيلُ حكومة أخرى، أوضح الرئيس عون انْ ليس هناك من نصٍ دستوري يشترط ذلك، بل إن المسألة متعلقة ٌ بالأعراف، ويُمكن خرقُ العرف.ساعاتٌ مثيرة وحافلة ٌبالمفاجآت ربما ، حتى منتصف ليل الإثنين المقبل ، فكيف سيكون عليه الوضع في الأيام الثلاثة الأخيرة والعصيبة ربما؟بالعودة إلى ما بعد الترسيم ، جاء لافتًا قرارُ الرئيس ميقاتي تشكيلَ لجنةِ تحضير مشاريع ِ تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع سوريا وقبرص ، واللافت أيضًا أعضاء اللجنة برئاسة وزير الأشغال والنقل وعضويةِ ممثلين عن وزارات الطاقة والخارجية والدفاع وهيئة قطاع البترول، ويأتي هذا القرار غداة تعثُّر التحضير لبَدء الترسيم مع سوريا .وكان الرئيس عون تحدث اليوم ، عن مسألة الترسيم البحري مع سوريا، وعما اذا كان الاتصالُ الذي تم بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد سلبياً، فنفى ذلك وقال انه كان ايجابياً بالطبع، والا لمَا تم التواصلُ حول المسألة وطلب موعد للقاء، مجدِّداً التأكيدَ ان لدى سوريا رغبة ً في الترسيم وان التأجيل الذي أَعلن عنه السفيرُ السوري، قد يعود الى المهلة الزمنية القصيرة ريثما يتم تجهيزُ فريق التفاوض، فالمفاوضات صعبة حتى مع أصدقاء، لان المسألة تتعلق بالحقوق. لذلك تم الحديثُ عن تأجيل وليس عن رفض.كهربائيًا ، يبدو أن هناك حلحلة تتعلق ُبتأمين الفيول ورفع ِ ساعات التغذية ، والشرطُ رفعُ التعرِفة .