مقدمة النشرة المسائية 01-11-2022

الإعلان

هل أصبح الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية خبرًا عاديًا؟ هل اعتاد المسؤولون على حياةٍ سياسية من دون رئيسٍ للجمهورية؟ هل هناك تواطؤ على الوصول إلى هذه النتيجة؟لا تحدث مثل هذه الأمور مصادفة، ما يستدعي طرح السؤال التالي: ماذا بعد الفراغ في سدة الرئاسة؟ حتى الآن لا شيء: رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "دشَّن" عمله في مرحلة الفراغ بالمشاركة في أكبر حدث عربي هو القمة العربية في الجزائر، والهاجس ليس فقط الانفتاح بل محاولة الاتفاق مع الجزائريين لاستيراد الفيول، على رغم ان هذا المَلف عالق بسبب الدعوى اللبنانية على شبكة سوناتراك الجزائرية.في الداخل، هدأت، من دون ان يُعرف ما إذا كان الهدوء الذي يسبق العاصفة. قصر بعبدا اُقفل بسبب الفراغ، نٌكِّس العلم أمامه، ولن يُعاد فتحه ورفع العلم إلا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.الكرة في ملعب رئيس مجلس النواب الذي تلقفها بسرعة : بعد غد الخميس تلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وحفر جبل الحوار بالإبرة، في ظل العراقيل ودفاتر الشروط للمعترضين.داخليًا أيضًا، استحقاقات صحية طارئة تستدعي جهودًا ربما تتخطى آلية تصريف الأعمال، ومنها التفشي السريع لوباء الكوليرا، على رغم وصول هبة اللقاحات، والمطلوب السرعة في التلقيح لئلا يتسبب هذا الوباء في مضاعفات تربوية على المدارس.البداية من قمة الجزائر.