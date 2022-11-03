مقدمة النشرة المسائية 03-11-2022

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المفيدُ من جلسةِ مجلس النواب اليوم، وهي الأولى بعد الفراغ في سدة الرئاسة:تأكيد مجلس النواب على ضرورةِ المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامِه كحكومة تصريف أعمال".أن أي موقفٍ يطالُ هذا التكليفَ وحدودَه يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا بصددِه اليوم.لن يمر اسبوعٌ الا وسيكون هناك جلسة ٌ لمجلس النواب لإنتخاب رئيس، وبدءا من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الجاري، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر سيكون هناك جلسة.إذًا ، الرئيس ميقاتي رئيس حكومة تصريف أعمال ورئيس مكلَّف، بتوصية من مجلس النواب، تُسقِط كلَ الإجتهادات التي بنيت عليها بطولاتٌ تبيَّن أن عمرَها قصير.في ملف الاستحقاق الرئاسي، موقفٌ لافت لقائد الجيش العماد جوزيف عون أعلن فيه أنه ممنوع المس بالسلم الأهلي . وتابع : الوضع الأمني ممسوك ، دخلنا مرحلة الفراغ وهناك أنتظار انتهاء هذه المرحلة وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة .والمفيد من جلسة المجلس الدستوري اليوم، إصدارُ أربعة قراراتٍ نهائية برد الطعون بحق سينتيا زرازير وفريد الحازن وسعيد الأسمر وفيصل الصايغ ، ويبقى البت بست طعون.إقليميًا، العالم يتتبَّع نتائجَ الإنتخابات الإسرائيلية ومضاعفاتِها على ملفاتِ المنطقة ولاسيما منها اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل، وما يمكن أن تحدِثَ نتائج الانتخابات هذه على الاتفاق، على رغم الكلام المطمئن الذي أدلى به رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من أن الإتفاق يبقى قائمًا على رغم التبدلات في إسرائيل.البابا فرنسيس عصر الخميس الى البحرين، في زيارةٍ تستمر أربعة َ أيام وهي الأولى لحبر أعظم الى المملكة الخليجية الصغيرة، يخصص الجزء الأكبر منها للتأكيد على أهمية الحوار بين الأديان.