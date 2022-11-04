مقدمة النشرة المسائية 04-11-2022

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LBCI News Lebanon

لا جديد تحت شمس الإستحقاق الرئاسي سوى أن الإقتراع بورقة بيضاء في الجلسة المقبلة الخميس المقبل سيتراجع لمصلحة وضعِ إسم لم يحدَّد بعد ، من دون أن يعني ذلك أن الأسم لدى جماعة الورقة البيضاء قد نضج .

يعني ذلك أن ملف انتخاب الرئيس مازال في المربع الأول على رغم كل الحراك ، أما على المستوى الحكومي، فإن جرعة " تسهيل المرور " التي تلقاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من مجلس النواب أمس، من شأنها أن توسِّع من دائرة تحركه، إنطلاقًا من السرايا، من خلال إجتماعات وزارية لتسيير الأعمال، علمًا أن هذه الحكومة تسيِّر الأعمال منذ انتهاء انتخابات أيار الفائت ، ولم تعقد أي جلسة لها .

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بعيدًا من المراوحة اللبنانية ، انتظارات لاستحقاقات بارزة إقليميًا ودوليًا : الانتظار الأول لما ستؤول إليه نتائج الانتخابات الاسرائيلية بعد فوز الليكود بزعامة نتنياهو، وتأثير هذا الفوز على اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل.

والانتظار الثاني ، نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية وانعكاس هذه النتائج على علاقة لبنان بدول المنطقة ولاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات .

لكن البداية بالعودة إلى ملفات داخلية وأبرزها تهريب المازوت الأحمر من سوريا إلى لبنان ؟ مَن يهربه؟ أين يباع ؟