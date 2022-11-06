مقدمة النشرة المسائية 06-11-2022

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مؤتمر الأونسكو حرَّك المياه الراكدة للاستحقاقات السياسية:حزب الله، عبر الشيخ نبيل قاووق، هاجم المملكة بعنف، على خلفية المؤتمر، إلى درجة أنه وصف تدخلاتها بالمسمومة وبأنها تحرّض اللبنانيين بعضَهم على بعض.في الموازاة، الكلمة المدوِّية لرئيس الإشتراكي وليد جنبلاط، التي استعرض فيها الأجواء والظروف التي أدت إلى الطائف، أخذت خيزًا كبيرًا من ردات الفعل. جنبلاط زار هذا المساء عين التينة والتقى الرئيس بري، وقال بعد اللقاء: مرشحنا ميشال معوض، واتفقنا على ألا يكون هناك مرشحُ تحدٍ...رئاسيًا وحكوميًا، لا جديد، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتحرك داخليًا وخارجيًا، وللمرة الثانية بعد انتهاء العهد وبدء الشغور والفراغ، تحرَّكَ خارجيًا، وهذه المرة إلى مصر، بعد الجزائر، للمشاركة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.في الوقت الضائع، العين على استحقاقين: إقليمي ودولي. إقليمي، انتظارًا لِما ستؤول إليه مفاعيل نتائج الأنتخابات الاسرائيلية، والدولي ما ستسفر عنه الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية.على الرغم من جسامة هذين الاستحقاقين، فإن سقف انشغالات اللبناني: كيف سينقذ نفسه من "البهدلة" إذا بدأت عاصفة الأمطار هذه الليلة، وسببُ الخشية ما ذاقه من بهدلة الأربعاء الفائت، فكيف الاستعدادات اليوم؟قبل الإجابة على هذا السؤال، حدث رياضي يٌدخِل الأمل إلى نفوس اللبنانيين على قاعدة أن لا شيء مستحيلًا.