مقدمة النشرة المسائية 08-11-2022

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يزداد ملف الاستحقاق الرئاسي تعقيدًا : تحدٍّ لا يُنتخب، توافقي غير متوافر، فمَن يكون الرئيس. داخليًا، الجميع يدورون حول أنفسهم، في انتظار كلمة من مكان ما لم تصدر حتى الساعة.إذًا ملف الرئاسة في نفق المجهول، وعليه، ماذا سيجري في جلسة الخميس؟ الروتين ذاتـُه مع عنصرٍ جديد وهو ملءُ بعض الأوراق البيض بالاسم ربما المناسب وربما غير المناسب، وهذا المساء صدر موقفٌ عن تكتل لبنان القوي عاكس كل التوقعات لجهة الخروج من دائرة الورقة البيضاء، فأكد عليها، ومما جاء في موقفه:"ويؤكّد التكتل ان التصويتَ بالورقة البيضاء كان هدفـُه ولا يزال افساح المجال امام التوافق وليس تكريس العجز، كما ان التكتل ليس من هواة الدخول في بازار حرق الأسماء".الوقتُ المستقطع الذي لم يُعرف كم سيطول، يُملأ بملفاتٍ تثقلُ كاهلَ اللبناني، من اتساع دائرة تفشي وباء الكوليرا إلى عدم ثباتِ سعر الدولار وما يعني ذلك من طلعاتٍ ونزلات في الأسعار. في المقابل يبدو أن معالجةَ بعضِ ملفاتِ الفساد بدأت تعطي بعضَ ثمارِها ، وملفُ النافعة أحد الملفات الدسمة.لكن البداية من خبر إيجابي، من كرة السلة واستعدادِ منتخبِ الأرز في مدينة كميل شمعون الرياضية التي اعيد تأهيلـُها بوقتٍ قياسي لإستقبالِ هذا الحدثِ الرياضي الكبير.