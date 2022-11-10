مقدمة النشرة المسائية 10-11-2022

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في رمزية الأرقام ، الرقم 49 ، وهو عدد الأصوات التي حصل عليها النائب ميشال معوض ، وهو عدد الأصوات التي حاز عليها الرئيس الراحل الياس سركيس عام 1970، فيما حاز الرئيس الراحل سليمان فرنجيه على خمسين صوتًا وأًعلِن فوزه .وفي رمزية الجلسة الخامسة أن معوّض تقدم بالأصوات وتراجعت الأوراق البيض ، فيما أصواتٌ من المعارضة من مختلف الكتل أعطت معوَّض ، وخلاصة هذه الرمزية أن معوض لم يعد مجرد مرشح للحرق ولا مرشح للمناورة ، فالآخرون يتراجعون ، كالورقة البيضاء وأصوات الدكتور عصام خليفة . أما اللافت اليوم فظهور الزيادَيْن : بارود وحايك في صندوقة الإقتراع ، وتبيَّن، حتى إثبات العكس ، أن نائب رئيس مجلس النواب، عضو تكتل لبنان القوي، الياس بو صعب، هو الذي اقترع للوزير بارود ، مخالفًا تعليمات رئيس التكتل جبران باسيل الذي تراجع عن العزوف عن الورقة البيضاء نزولًا عند رغبة أو نصيحة حزب الله ، شذَّ عن قبول النصيحة النائب بوصعب الذي سبق أن أعلن أنه لن يقترع بورقة بيضاء ، ونفَّذ قراره. فهل خطوته منسَّقة مع الوزير باسيل أم هي خطوة أولى في تغريده خارج سرب التكتل؟بارود وتعليقًا على ظهور إسمه في الصندوق غرَّد كاتبًا :" لست معنيا بترشيح لم اعلنه حتى اللحظة/ الرمادية لن تكون في قاموسي/ الترشّح يكون صريحا ومباشرا أو لا يكون."الجلسة السادسة الخميس المقبل ، فيما لا يبدو في الأفق ما يشير إلى حلحلة .قضائيًا ، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يستمع الإثنين إلى القاضية غادة عون في الدعوى المقدمة من الرئيس بري وزوجته ، عون محت تغريدتها لكنها غردت اليوم في ما يشبه التأكيد على تغريدتها التي محتها، فكتبت : معروف أن هناك تحويلات حصلت بمعزل عن حجمها وارقامها .في أخبار المونديال ، أعلن الاتّحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنّ قطر وإسرائيل توصّلتا إلى اتّفاق ستسيّر بموجبه شركة طيران غير إسرائيلية رحلات جوية مباشرة بين البلدين لنقل مشجّعين إسرائيليين، وكذلك فلسطينيين، لحضور مونديال 2022 الذي ينطلق في 20 الجاري.وفيما عرس الديموقراطية في لبنان مؤجَّل ، فإن عرس الرياضة قائم في مدينة كميل شمعون الرياضية ، قاعة بيار الجميل.