مقدمة النشرة المسائية 15-11-2022

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بشرى إلى المهرّبين وإلى سارقي التيار الكهربائي: الموازنة التي صدرت اليوم في الجريدة الرسمية، في شقها المتعلِّق برفع الرسوم الجمركية، لا تعني المهربين، لأنهم في الأساس لا يدفعون الجمارك.وزيادة التعرفة على التيار الكهربائي لا تعني سارقي التيار لأنهم في الأساس لا يدفعون ولم يسمعوا يومًا بشيء إسمه "سعر الكيلووات"، كلُ ما يعرفونه ربطُ منازلِهم بالشبكة العامة.موازنةُ رفعِ الرسوم الجمركية سيكون من أولى مفاعيلِها مضاعفة التهريب للسلع والبضائع، ما سيتسبب في ازدهار تجارةِ التهريب وفي انكماش التجارةِ المنظمة.ورفعُ تعرفةِ الكهرباء ستزيد من التعليق على التيار الكهربائي، وأن قضية المؤازرة الأمنية لفرق مؤسسة كهرباء لبنان، هي "مزحة سمجة "، فمنذ متى تجرؤ مؤسسة كهرباء لبنان على إزالةِ المخالفات؟ وأين هي العدادات الذكية أولًا؟المهرِّبون والمعلقون على التيار يتبادلون التهاني، والمواطن الملتزم القانون يسأل: كيف أوفِّر الزيادات؟في ملف انتخاباتِ الرئاسة، موقف متقدِّم لرئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط بعد لقائه البطريرك الراعي.جنبلاط توقع في ضوء ما يجري في جلسات المجلس النيابي ان تطولَ مدةُ الفراغِ الرئاسي، وقال: "نحن مع معوض، واذا كان لدى الفريق الآخر اي اسم للتوافق، نبحث بالأمر اهلا وسهلا".واعتبر جنبلاط ان "دعوة البطريرك الراعي لعقد مؤتمرٍ دولي لخلاص لبنان ليست بجديدة، ونحن نتفهمُ موقفَ البطريرك الراعي في هذا الخصوص".رئاسيًا أيضًا، وزيرُ الإعلام زياد مكاري رأى أن لا نهايةَ قريبة للفراغ الرئاسي.وردا على سؤالٍ عن حظوظِ رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في الرئاسة، اعتبر انه "الأول، ومَن يحولُ دون انتخابِه هو النائب جبران باسيل الذي لا يسهل وصول فرنجيه الى الرئاسة".في ملف الكابيتال كونترول، وبعد الاشتباك الذي حصل أمس بين نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وبعض النواب والذي أخذ منحى السير بالقانون من دون سائر القوانين، ما أثار رفضا من نواب طالبوا بتلازم القوانين، بو صعب تلقى جرعة دعم من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي شارك في الجلسة وأعلن "ان ما يحصل اليوم هو مهزلة وعملية اطالة متعمدة بالنقاش لعدم اقرار قانون الكابيتال كونترول".موقف باسيل كشف أن إصرار بو صعب منسَّق معه، على رغم أن أكثرَ من نائبٍ اعترضوا على خيار باسيل - بو صعب.ومن باب تطرية الجو، وحين فتحَ المجالُ امام مداخلاتِ النواب لمناقشة المادة الاولى، بادر بو صعب، وتأكيدا على أنه لا يقمع احدا، كما قيل، إلى مناداة النائب ميشال معوض بإسمه لمنحه الكلام ، ليرد الأخير انا مش طالب كلام.الجدل الذي حصل اليومَ أيضًا، قذَف بالقانون إلى الأسبوع المقبل، في ظل التباعد بين باسيل - بو صعب من جهة، وعددٍ لا بأس به من النواب الذين يربطون القانون بقوانينَ ذات صلة.في الحرب الروسية الاوكرانية، تصعيدٌ كبير، فقد أطلقت روسيا "نحو" مئةِ صاروخٍ على أوكرانيا وأصابت عدداً من البنى التحتية الرئيسية للطاقة.في تداعيات هذه الحرب، أعلنت ألمانيا أن منشآت تخزين الغاز لديها أصبحت ممتلئة مئة في المئة، فيما تستعد لفصلِ الشتاء محرومة ً من الطاقة الروسية.