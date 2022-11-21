مقدّمة النشرة المسائيّة 21-11-2022

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مجزرة أهداف ارتكبتها انكلترا في مرمى المنتخب الإيراني ستة أهداف في مقابل هدفين.والرياضة ليست وحدها الحدث في قطر ، فهناك السياسة أيضًا، ومن مؤشراتها أمتناع لاعبي المنتخب الإيراني الأحد عشر عن أداء النشيد الوطني خلال عزفه، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية."ديبلوماسية المونديال" نجحت في التقريب بين تركيا ومصر، فبعد المصافحة أمس بين الرئيس السيسي والرئيس اردوغان، اليوم موقف مصري بلسان المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، وفيه أن الرئيسين "اكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي"، لافتا الى أنه "تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".ومن مفاعيل المونديال في قطر، زيارة وزير الخارجية الأميكي أنطوني بلينكن إلى الدوحة، بهدفين مزدوجين، رياضي وسياسي، الرياضي لحضور المباراة الاولى للمنتخب الأميركي، والثاني لاجراء محادثات مع المسؤولين القطريين.جرعة دعم للبنان، مناصفة بين اللبنانيين والنازحين السوريين، ولثلاث سنوات: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمر بحضور مدير برنامج الاغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات، أعلن أن "المجلس قرّر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة".وتمّ التوافق، وفق ميقاتي، على توزيع مساعدات البرنامج الأممي "بالتساوي" بين اللبنانيين والنازحين السوريين، الذين يحصلون على دعم منه منذ العام 2012، تاريخ بدء تدفق اللاجئين السوريين الى لبنان.البداية من اليوم الثاني للمونديال ، فيما لبنان الرسمي مازال يتخبط في إمكان اتاحة المجال للبنانيين لمشاهدة المونديال مجانًا ، لكن يبدو ان النتيجة غير مشجعة حتى الساعة .