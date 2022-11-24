مقدمة النشرة المسائية 24-11-2022

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العالم مونديال... ومونديال هذا الموسِم حافل بالمفاجآت، على عكس "مونديال السياسة اللبنانية" المفعَم بالرتابة، ومن هذه الرتابة فشل المجلس النيابي للمرة السابعة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.وأتت نتيجة فرز الأصوات في الجلسة على الشكل التالي: 42 ميشال معوض، 50 ورقة بيضاء، 8 لبنان الجديد، 6 عصام خليفة، 2 زياد بارود، صوت واحد لبدري ضاهر وورقة ملغاة.والرتابة ذاتها تمثلت في تحديد الخميس المقبل للجلسة الثامنة أو بالأحرى للفشل الثامن.لكن المجلس الدستوري كسر الرتابة، فأبطل نيابة النائب رامي فنج وأعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس. كما اعلن بطلان نيابة فراس سلوم، وأعلن فوز حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس.وإذا كان تموضع النائب كرامي معروفًا، فأين سيكون تموضع النائب العلوي الجديد؟ هل يكون مستقلًا أم يشكِّل مع النائب كرامي كتلة جديدة؟ماليًا، وفي معلومة تصدر للمرة الأولى بشكل رسمي، أعلن مصرف لبنان عن "إنجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية بالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي، فتبيَّن أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب مطابقة تماماً، كمّاً ونوعاً، للقيود المسجّلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان.عربيًا وعالميًا، أعلن القنصل الصيني العام في دبي "لي شيوي هانغ" أن السعودية ستستضيف قمة عربية-صينية في أوائل كانون الاول المقبل. يأتي هذا التطور في خضم التوتر الدبلوماسي بين الرياض وواشنطن.لكن تبقى الطليعة للمونديال.. ماذا في أحدث النتائج؟ وماذا عن التوقعات بشأن مباراة الليلة بين البرازيل وصربيا؟