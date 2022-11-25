مقدمة نشرة الاخبار
25 تشرين الثاني 2022 - 13:45
Back

مقدمة النشرة المسائية 25-11-2022

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار LBCI, النشرة المسائية,مقدمة,ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
يشكر اللبنانيون الله على حلول المونديال في فترة الفراغ، لأنه وحده يملأ فراغهم ويُنسيهم إلى حدٍّ ما هذه الرتابة السَمِجة التي تتكرر كلَّ خميس: نصاب 86 ثم يطير النصاب فتُرفَع الجلسة ويحدد سيد المجلس الخميس الذي يلي موعدًا للجلسة المقبلة. وهكذا دواليك إلى أن يتم تجميع خمسةُ وستين صوتًا لمرشح فيولَد الرئيس، وما دون ذلك رتابةٌ في الوقت الضائع.
الإعلان

كسر هذه الرتابة جزئيًا نتائج طعنٍ أمام المجلس الدستوري والذي كانت من مضاعفاته تثبيت ورقتين بيضاوَيْن إلى الأوراق البيض، فكيف سيتم إستخدامهما من قبل الممانعة؟ وكيف ستكون خارطة التصويت في الخميس المقبل؟

الناس سيبقون منشغلين بالمونديال حتى التاسع عشر من كانون الأول المقبل، وبعدها بعطلة الأعياد، واعتبارًا من مطلع السنة الجديدة بماذا سيُلهون الناس إذا بقيت الأمور على ما هي عليها من تشرذم وانقسام؟ 
الإعلان
إقرأ أيضاً