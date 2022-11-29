مقدمة النشرة المسائية 29-11-2022

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ان البلد المطلوب خارجَ نطاق الخدمة، الرجاء المعاودة لاحقًا.هذه الرسالة عادةً ما تتلقونها على هواتفكم الخلوية عندما يكون الرقم ُالذي تطلبونه مقفلًا . الرقم هنا هو البلد الذي هو خارج ُنطاق الخدمة . شتوة ٌتقفله ، كما حصل اليوم ، وكما حصل بالأمس ، وكما سيحصل غدًا.حكومة تصريف الأعمال تعجز عن تصريف المياه . بلدياتٌ من مسؤوليتها ضبط الورش فلا تقوم بواجباتها ، وشعبٌ ينسى او يتناسى انه يرمي نفاياته ومهملاته في الطرقات والتي تتحول الى القنوات والمجارير ، فيحدُث ما حدث:الطلاب اليوم خصوصاً في كسروان وجبيل ، علقوا في مدارسهم لأن الاوتوكارات عجزت عن نقلهم الى منازلهم ، والمدارسُ لم يكن لديها بُعد نظر لأنها لم تتحضر وتستخدم آلياتٍ برمائية ، لأن في لبنان يجبُ التحسب لكل شيء.وليس الطلابُ فقط بل العائدون من أشغالهم ، هؤلاء مَن يعوِّض عليهم الاضرار جراء غرقِ سياراتهم بالمياه ؟لتعذُرنا السلطة التنفيذية والبلديات : لقد سقطتُم سقوطًا مريعًا ، نعرف ان هذا الكلام لن يحرِّك فيكم ساكنًا ، لقد تعودتم على هذا الواقع وتعودتم على الانتقادات ، ولسان حالكم يقول : اكتبوا ما شئتم ، ونحن نفعل ما نشاء.إنها حكومة تصريف ما تبقى من آمال ، ووزراءُ معنيون سيخرجون علينا بأَعذارٍ وتبريرات، إنه بلد قرر أن ينتحر عن سابق تصور وتصميم .ولا خروجَ من هذا الانتحار سوى بإعادة تكوين سلطة فعالة من رئيس جمهورية الى رئيس حكومة ، وحكومة ، الى مجلس نواب يتمتعون بالاهلية لقيادة البلد الى المرتبة التي هي عليه دول الخليج اليوم ، ولا شيءَ ينقصنا سوى ان نفعل ما يفعلُ حكام الخليج والمسؤولون فيه ، لا تتذرعوا ولا تتقاذفوا المسؤوليات ، ينطبق عليكم القول " كلكن يعني كلكن " ..كما حرمتُم اللبنانيين من فرحة المونديال ، تُنغِّصون عليهم فرحتهم بمتابعته حتى بأغلى الأثمان ، فهذا اللبناني الذي يجد في المونديال متنفسًا له ، كيف يتابعه والبعضُ عالق في مستنقعات الإهمال على الطرقات ؟ في مطلق الأحوال سيتابع اللبناني بعد ساعة من الآن المنازلة الاميركية الايرانية على ارض قطر ، وهو الذي يتابعها من عقود من السنوات على ارض لبنان ، يُقال إن المنازلة في لبنان كانت أحدَ أسباب تعثُّر السلطة والفراغ ، فكيف سيكون استثمار نتائج المباراة الليلة ، ايًا يكن الفائز وايًا يكن الخاسر .