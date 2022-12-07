مقدمة النشرة المسائية 07-12-2022

الإعلان

كيف يمكن قراءة تداعيات ما بعد جلسة حكومة تصريف الاعمال في ظل الفراغ الرئاسي ؟اهم التداعيات , مرتبط بالانتخابات الرئاسية , التي ستشهد جولتَها التاسعة غدا .في القراءة الرئاسية , يُعتبر سليمان فرنجيه , مرشح ثنائي امل حزب الله غير المعلن رسميا الى سدة الرئاسة الاولى/ اكبر الخاسرين .فموقف التيار الوطني الحر الرافض لترشيحه اصلا ازداد تصلبا , والتيار ليس في وارد قبول معادلة "فلان رئيس" او لا رئيس/ حتى لو حاول حزبُ الله فرضها .وعلى هذا الاساس, يعتبر التيار انه قطع الطريق على مطالبة الحزب بوصول فرنجية , ويُفترض ان يتصرف نوابُه في ساحة النجمة غدا .المكتب السياسي للتيار الوطني الحر الذي التأم عصرا , لم يَصدر ايُ بيان عنه وهو لم يتخذ بعد قرارا نهائيا في موضوع التصويت في جلسة الغد.نوابُه سيحضرن الجلسة, ولكن سيمتنعون ومعهم نواب تكتل لبنان القوي عن التصويت بورقة بيضاء ؟ واذا فعلوا لمن سيمنحون اصواتهم ؟طبعا لن تذهب اصواتُهم الى ميشال معوض , فهل سنسمع باسم مرشح جديد يُدخله التيار الى حلبة المرشحين الرئاسيين حتى لو لم يفز,/ ام نسمع شعارات جديدة تُوجِهُ رسائلَ سيما الى حزب الله , ولكنها تُحتسب بعلم السياسة وليس بعلم الارقام ؟هذه اولى القراءات , اما القراءة الثانية فمرتبطة بشل العمل التشريعي .حتى الساعة , لم يعلن التيار مقاطعة التشريع, والاصطفاف الى جانب معارضيه اي القوات اللبنانية والكتائب والنواب التغييريين الاثني عشر, وهو يترك هذه الورقة طي الكتمان.اما القراءة الثالثة , فمرتبطة بعلاقة التيار الوطني الحر بحزب الله .الحزب يعتمد سياسة الاستيعاب, والصمت والصبر والهدوء , وصولا حتى الى تفهم موجة الغضب " العونية ", وهو ينتظر مرور هذه الموجة لتعود الامور الى الهدوء , و النقاش البناء .اما التيار الوطني الحر , فيؤكد ان تشغيل القنوات بين حارة حريك وميرنا الشالوحي لن ينسحب على ما حصل هذه المرة , وعلى ما اسماه التيار اعدام الدستور .هذه القراءات ان دلت على شيء , فهي تدل على استمرار الدوران في حلقة مفرغة تتزامن مع تآكل الدولة التي تكاد تتلاشى , فيما العالم من حولنا يشهد تغيرات استراتيجية لعل ابرزَها قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية, والتي سيحضرها اكثر من اربعة عشر رئيس دولة عربية .القمتان تأتيان في لحظة حساسة تسود العلاقات السعودية الاميركية, وتشكل علامةً فارقة في العلاقات بين الدول العربية والصين.