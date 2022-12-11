مقدمة النشرة المسائية 11-12-2022

الإعلان

حتى لو لم تكتمل بعد صورة العودة السياسية السعودية المدروسة الى الملف الداخلي اللبناني، الا ان الرياض ارسلت رسالتين لا بد من قراءتهما بهدوء.-الاولى، اعلان وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ان لبنان في طور اختيار رئاستين، اي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.ما كشفه بن فرحان يقال في المجالس المغلقة مع السعوديين ولكن الاعلان عنه، قصد منه توجيه رسالة واضحة، ترسم مسار ليس فقط رئيس الجمهورية، وانما ايضا رئيس اول حكومة في عهده.وهذا المسار يفترض به قيادة لبنان نحو الاستقلالية الحقيقية والتنمية بحسب الرياض.-اما الثانية، فهي اللقاء الذي عقد بين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس نجيب ميقاتي، وهو جاء نتيجة اتصالات عدة اجراها الرئيس الفرنسي بولي العهد السعودي بحسب معلومات للـLBCI.رسالة الرياض هنا ايضا واضحة، وبحسب المعلومات، تختصر بعبارة: الاصلاحات اولا واخيرا والعبرة في اختصار اللبنانيين للوقت والموضوع "بدو ركاب".فريق الرئيس ميقاتي يؤكد من جهته ان كل ما يقال عن طلب الرئيس ايمانويل ماكرون من ولي العهد السعودي الامير بن سلمان عقد اللقاء مع الرئيس ميقاتي غير صحيح.ويضيف أن هذا اللقاء إضافة الى لقاءين آخرين حصلا بين الامير بن سلمان والرئيس ميقاتي على هامش قمة شرم الشيخ وكأس العالم في الدوحة ولم يعلن عنهما، يشكلون بداية صفحة جديدة مفصلية تبقى الاصلاحات بوصلتها.ترجمة رسائل السعودية تضع مجددا الحل في يد اللبنانيين مسؤولين ومواطنين ووحدهم.وهؤلاء يحرقون الوقت الثمين.اما عبر الدعوات السياسية، لحوارات تسمى مسيحية مسيحية، او داخلية شاملة، او حتى دولية، واما عبر الدعوات لانتخابات رئاسية مسرحية في البرلمان ...واما عبر انشغال المواطنين، بغزوة الاشرفية الجديدة والتصدي للغزاة، وهم يتناسون ان بلدهم يكاد يختفي وانهم اصبحوا "صفر عالشمال " في حسابات الدول.دول استراتيجياتها وهمومها بعيدة عن بلد قرر وقف السير نحو التقدم, في وقت تكاد كلمة "سير" التي اطلقها مدرب المنتخب المغربي في كأس العالم تتحول الى اسطورة .