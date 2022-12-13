مقدمة النشرة المسائية 13-12-2022

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سقط الحوارُ قبل أن يولَد ، على الأقل في جلسة بعدَ غدٍ الخميس ، اليوم الثلاثاء كانت آخرُ مهلة ليتبلَّغ الرئيس بري مواقفَ الكتل من دعوته إلى الحوار بعد غد الخميس ، الأجوبة دعت رئيسَ المجلس إلى الإبقاء على جلسة الخميس انتخابية ًوليست حوارية ، ما يعني انها ستنضمُ إلى الجلسات التسع التي سبقتها .جلسة الخميس المقبل هي الأخيرة ُ هذه السنة ، ما يعني ان لا رئيسَ جمهورية في ما تبقى من 2022 ، والإستحقاق رُحِّلَ إلى 2023.وليس الإستحقاقُ الرئاسي وحدَه الذي تمَّ ترحيله ، هناك الكابيتال كونترول أيضًا الذي يبدو أن مجلس النواب طوى المناقشة َ فيه في ما تبقى من أيام السنة .عمليًا يكون البلد قد دخل في شلل ِ ما تبقى من أيام السنة ، لكنه شللٌ تغرق فيه استحقاقات ٌوملفات ٌوأزمات يُستبعَد أن تجد معالجةً لها : في البلد أزماتٌ تتوالد كل يوم ، وأحدثُها أزمة ُإدخالِ البضائع المستوردة في ظل " توقف السيستيم " ما يعني أن البضائعَ المستوردة عشية الأعياد ، يُخشى ان يتأخرَ او يتعثَّرَ إدخالُها .وما ينطبقُ على قطاع الاستيراد ينطبق ُعلى الدولار الجمركي وعلى قطاع الكهرباء وساعاتِ التغذية ، وعلى قطاع الخلوي الذي يبقى في إضراب : دولةٌ معطَّلة ومعطِّلة لشؤون الناس الذين لا متنفسَ لهم سوى متابعةِ ما تبقى من أيام ِ ومبارياتِ المونديال ، وما أضاف إثارة ً في المتابعة هو المفاجآت في النتائج ولاسيما بالنسبة إلى المنتخبات المعروفة تاريخيًا أنها تصلُ إلى النهائيات ، لكنَّ مونديال هذه السنة قلَبَ كلَّ التوقعات، وبات المشاهدُ اللبناني يتابع جديدَيْن : هل ستتواصلُ المفاجآت ؟ وإلى أين سيصل المنتخبُ المغربي الذي شكَّل حدثًا عربيًا أفريقيًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.