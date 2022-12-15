مقدمة النشرة المسائية 15-12-2022

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Seán Rooney، ثلاثة وعشرون عامًا ، جندي من الكتيبة الإيرلندية في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان بموجب القرار 1701 ، قُتِل برصاصةٍ في الرأس اصابته من الخلف حيث اخترقت مقعده .الرصاصة القاتلة هي واحدة من سبعِ رصاصات أطلقت على سيارته التي كانت تعبر بلدة العاقبية في اتجاه بيروت حيث كانت تُقل جنديين الى مطار بيروت ليسافرا إلى إيرلندا في عطلة .وبحسب مصدر قضائي لبناني ، فإن السيارة أصيبت بسبع طلقات من رشاش حربي"، والرصاصات التي أصابت الجندي الذي كان يتولى القيادة "اخترقت مقعده من الخلف واستقرّت إحداها في رأسه"، ما أدى الى "وفاته على الفور".مطلِق ، أو مطلقو النار، الذين قيل إنهم من الأهالي، تواروا ، وفتِح تحقيق في الحادثة .كتلة الوفاء للمقاومة لم تضمِّن بيانها ، بعد اجتماعها اليوم، اي إشارة إلى الحادثة .دوليًا هناك تحقيق في الحادثة ، كما أن وزير الخارجية الإيرلندي سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة "الخسارة المحزنة " ، كما قال ، والتحقيقٍ الذي سيتبعه".على رغم ان الرواية الرسمية تتحدث عن الإهالي ، فإن الحادثة تفتح مجددًا ملف أمن الجنوب ولاسيما بقعة عمل قوات الطوارئ الدولية .في ملف انتخابات رئيس الجمهورية ، الملهاة الماساة مستمرة ، الكلمة السحرية ، " التوافق " ، مازالت الكلمة المفقودة. الجلسة العاشرة كما سابقاتها ، والجديد اليوم ان رئيس المجلس لم يحدد موعدًا للجلسة الحادية عشرة ، والإتجاه أن لا جلسة في ما تبقى من ايام السنة ، والحادية عشرة ستكون في السنة الجديدة .في حدث المونديال ، لمن ستُقرَع أجراس النهائي يوم الأحد المقبل بعدما وصل إليه الفريقان الأرجنتيني والفرنسي ؟ أما مباراة الأمس بين فرنسا والمغرب ، فأجمعت الصحف المغربية على وصف هزيمة المغرب بأنها " هزيمة بطعم الإنتصار " .