مقدمة النشرة المسائية 16-12-2022

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غدًا من سيتربع على منصة الثالث في ترتيب المونديال.بعد غد الأحد، مَن يكون بطل المونديال للعام 2022؟ الأرجنتين أو فرنسا؟ومساء الأحد تٌسدَل الستارة على مونديال نجحت قطر في تنظيمه ونال إعجاب العالم والبلدانِ المشاركة.وتحتفل قطر الأحد بعيدين: العيدُ الوطني، وعيدُ النجاح في تنظيم المونديال.لبنان منهمك بحادثة مقتل الجندي الإيرلندي: الرد الأول انتقال رئيس الحكومة وقائد الجيش إلى الناقورة للتعزية بالجندي القتيل. ميقاتي أعلن أن "البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة". هذا الموقف جاء وكأنه رد على الحكومة الإيرلندية من أن الجنود الدوليين يعملون في بيئة معادية.الرد الثاني، الموقف العالي السقف الذي أدلى به وزير الداخلية، بالإضافة إلى الرد الطبيعي المتمثل بالتحقيق، لكن المعطى الأبرز أن إيرلندا قررت التحقيق بنفسها من خلال فريق تحقيق سيصل إلى لبنان.حكوميًا، انعقد اللقاءُ التشاوري الوزاري الأول في السراي الحكومي، ابرز ما تمَّ النقاش حوله أن بعض الوزراء طرحَ على الرئيس ميقاتي ان يشاركَ في وضع جدول الأعمال، لكن الرئيس ميقاتي اعتبر ان هذا الطرح يندرجُ في إطار التدخل في صلاحيات رئيس الحكومة، فتوقف النقاشُ عند هذا الحد، وعُلم ان النقاش في نقاطٍ أخرى سيتم بحثُها من خلال لجنة وزارية.