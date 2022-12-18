مقدمة النشرة المسائية 18-12-2022

الأرجنتين بطل العالم في كرة القدم.. النهائي حبس انفاس العالم. الأرجنتين ثم تعادل ثم ارجنتين ثم تعادل. ثم فوز للأرجنتين بركلات الترجيح. فبعد أربع وستين مباراة على مدى تسعة وعشرين يومًا، أكثر نهائي مونديال إثارة.

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تربعت الأرجنتين على عرش كرة القدم ..قطر، بدورها، نالت كأس الفوز بحسن التنظيم فحازت إعجاب العالم على رغم الحملات التي استهدفتها، إذ كيف لبلدٍ عربي ان يحظى بتنظيم المونديال؟غدًا يومٌ آخر في العالم، إنتهى العرس الكروي الذي امتد قرابة الشهر، ويعود العالم إلى مشاكله وأزماته وهمومه: من الحرب الأوكرانية الروسية وتداعياتها على العالم ولاسيما أوروبا ، إلى اضطرابات إيران.أما في لبنان فالأزمات تتوالد: من العاقبية إلى رميش وصولًا إلى حرب الصلاحيات ومعضلة الفراغ الرئاسي.في حادثة العاقبية، التحقيقات تجري على ثلاث مستويات: إيرلندي دولي، الأجهزة اللبنانية، وحزب الله، كل طرف يجري تحقيقاته بسرية مطلقة، والجامع المشترك بينها ان الرواية الأولية عن ردة فعل الأهالي، تحتاج إلى تدقيق وإلى توسع في التحقيق، ووفق مصدر قضائي فإن المعطيات ترجح أن إطلاق النار تمَّ من قبل شخصين على السيارة التي قُتِل فيها الجندي الإيرلندي.في أزمة الأعتداء على أراضٍ في بلدة رميش من قبل جمعية تشكِّل واجهة لحزب الله، الأمور على حالها، ابناء رميش رفعوا الصوت لكن السلطة السياسية لم تسمع على ما يبدو، فهل يُترَك الطرفان وجهًا لوجه في غياب المعالجات؟حدثُ عراقي، فقد أتلفت السلطات العراقية اليوم حوالى ستة أطنان من المواد المخدرة، مثل الكوكايين والحشيش وحبوب الكبتاغون، ضُبطت وحُفظت على مدى عشر سنوات. تمت العملية أمام وسائل الإعلام في منطقة صحراوية محاذية لقاعدة عسكرية قرب بغداد، فيما أوضح وزير الصحة صالح الحسناوي أن الكمية المتلفة البالغة 5 أطنان و 900 كيلوغرام ضبطت من قبل قواتنا الأمنية في المنافذ الحدودية وفي مواقع مختلفة من العراق.وجاءت غالبية هذه المواد المخدرة، وفق المسؤول الحكومي، من إيران، ومن لبنان وسوريا.